一、全球供應鏈風暴再起

cover image of news article
【專家觀點】川普再啟232條款！機器人與醫療設備關稅戰，台灣是最大受益者還是下個目標？ (圖:shutterstock)

美國政府再度動用《貿易擴展法》第 232 條款，針對機器人、工業機械與醫療設備啟動國安調查。這項工具過去曾被川普用於鋼鐵、鋁材，如今再度祭出，意圖加大關稅籌碼。此舉不僅牽動汽車、半導體等上下游產業，更讓全球供應鏈陷入新一輪震盪。


二、產業洗牌中的輸家與贏家

歐洲大廠 ABB、西門子、飛利浦等出口商首當其衝，若主要生產基地不在美國，訂單恐被關稅侵蝕；相反地，NVIDIA、美敦力等擁有本土製造優勢的公司，可能迎來市占提升機會。對美國醫院而言，進口成本升高則意味醫療財政壓力加大，風險最終將轉嫁給保險體系與患者。

三、台灣機遇與潛在風險

在美中貿易戰後，台灣機械與醫材出口對美快速成長，所羅門、盟立、泰博、Medtecs、聯合骨科等企業都因此受惠。然而，美國「美國優先」的政策並非僅限於去中化，若台灣取代中國成為主要供應國，未來同樣可能被納入關稅目標。如何提前布局在美產能，成為台灣廠商的關鍵課題。

