Arm台灣總裁異動 由黃曉剛接任

鉅亨網記者魏志豪 台北


Arm (ARM-US) 今 (1) 日宣布，聘任黃曉剛 (Michael H. Wong) 即日起出任 Arm 台灣總裁一職，負責帶領台灣銷售業務團隊，拓展與台灣科技產業的緊密合作，協助台灣產業孕育 AI 創新。此外，原任 Arm 台灣總裁曾志光已轉任 Arm 北美業務副總裁，負責北美及包括新馬等東南亞地區之銷售業務。

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

Arm 指出，黃曉剛在科技產業擁有近 30 年的銷售與行銷經驗，其中超過 15 年更是深耕亞洲市場，對台灣半導體生態系及市場發展具有深入瞭解與豐富人脈。


加入 Arm 之前，黃曉剛曾任職於格羅方德 (Global Foundries)，擔任亞洲區 (不包括中國) 副總裁，帶領橫跨台灣、韓國、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊，並推動客戶組合多元化及專業代工服務轉型。

在此之前，他曾在高通 (Qualcomm) 任職，領導該公司台灣市場的晶片銷售業務，帶動業績顯著成長，同時在經營台灣 OEM / ODM 與供應鏈夥伴的長期合作上展現優異成效。這些經驗讓他對台灣半導體產業價值鏈有獨到見解，並在產業界建立廣泛的策略夥伴關係。

黃曉剛表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是 Arm 全球生態系成長與發展的重要基地。我期待能在現有的厚實基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化 Arm 在生態系的關鍵角色。

黃曉剛畢業於美國加州理工州立大學聖路易奧比斯波分校 (California Polytechnic State University, San Luis Obispo)，取得電機工程學士學位。他具備跨國工作背景，在台灣與美國兩地均有長期生活經驗，對跨文化市場經營具備豐富經驗與洞察。

