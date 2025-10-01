Arm台灣總裁異動 由黃曉剛接任

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-01 13:35

‌



Arm (ARM-US) 今 (1) 日宣布，聘任黃曉剛 (Michael H. Wong) 即日起出任 Arm 台灣總裁一職，負責帶領台灣銷售業務團隊，拓展與台灣科技產業的緊密合作，協助台灣產業孕育 AI 創新。此外，原任 Arm 台灣總裁曾志光已轉任 Arm 北美業務副總裁，負責北美及包括新馬等東南亞地區之銷售業務。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

Arm 指出，黃曉剛在科技產業擁有近 30 年的銷售與行銷經驗，其中超過 15 年更是深耕亞洲市場，對台灣半導體生態系及市場發展具有深入瞭解與豐富人脈。

‌



加入 Arm 之前，黃曉剛曾任職於格羅方德 (Global Foundries)，擔任亞洲區 (不包括中國) 副總裁，帶領橫跨台灣、韓國、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊，並推動客戶組合多元化及專業代工服務轉型。

在此之前，他曾在高通 (Qualcomm) 任職，領導該公司台灣市場的晶片銷售業務，帶動業績顯著成長，同時在經營台灣 OEM / ODM 與供應鏈夥伴的長期合作上展現優異成效。這些經驗讓他對台灣半導體產業價值鏈有獨到見解，並在產業界建立廣泛的策略夥伴關係。

黃曉剛表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是 Arm 全球生態系成長與發展的重要基地。我期待能在現有的厚實基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化 Arm 在生態系的關鍵角色。