鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-01 11:40

‌



9 月通常是美股全年最具挑戰的月份，但今年以來市場表現卻異常韌性，美股三大指數周二 (9 月 30 日) 更逆勢上漲，完全未受美國政府可能再度關門的陰霾影響。

政府關門在即華爾街無視風險！瑞銀：標普上看7500點 現在加碼還來得及（圖：Shutterstock）

根據預測平台 Kalshi 和 Polymarket 數據，交易員預估本週政府關門機率超過 60%，但投資人卻選擇聚焦積極信號。

‌



金融服務公司 Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 指出，市場對關門風險日趨「不屑」，轉而押注美國經濟持續增長。他提到，美國今年第二季 GDP 年化季率終值上修至 3.8%，創 2023 年第三季以來最強表現，為市場注入信心。

Schamotta 更形容政府關門「通常是鬧劇而非悲劇」。

瑞銀全球財富管理美洲投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 也認為，美國政府關門不構成重大風險，建議投資人關注聯準會 (Fed) 降息及企業獲利等核心動能。她還預估聯準會 (Fed) 很可能再降息 3 碼，加上穩健盈利，標普 500 指數牛市情境下有望衝高至 7500 點，並建議利用市場回調加倉。

歷史數據顯示，美國政府關門對市衝擊有限。自 1976 年以來，標普在關門期間平均波動微乎其微，美股在 2018-2019 年創紀錄 35 天停擺時甚至上漲 10%。

但此輪環境不同，摩根資產管理首席全球策略師 David Kelly 警告，目前時機不對，因當前美國就業市場脆弱，川普政府擬裁減聯邦職員，關門恐加劇經濟不確定性。

更關鍵的是，關門將導致周五 (3 日)9 月非農就業報告、10 月 15 日消費者物價指數 (CPI) 等關鍵數據延後公布。

花旗全球首席經濟學家 Nathan Sheets 坦言，勞動市場數據本就複雜，數據中斷將使政策制定更具挑戰。