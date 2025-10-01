OpenAI奧特曼將訪南韓見總統李在明！ChatGPT南韓付費數量僅次美國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-01 09:32

‌



據南韓總統府消息，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）將於週三（2 日）與南韓總統李在明會面。李在明希望透過加強人工智慧（AI）投資政策，促進南韓的經濟發展。

OpenAI奧特曼將訪南韓見總統李在明。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，會議將於首爾總統府下午 6 時（格林威治標準時間上午 9 時）舉行。

‌



今年，OpenAI 在首爾設立了首個辦公室，並任命前 Google 高層 KyoungHoon Kim 負責經營，以應對南韓對 ChatGPT 服務的需求激增。

跟據 OpenAI，南韓是全球付費 ChatGPT 用戶數量第二多的國家，僅次於美國。

在首爾期間，奧特曼也預計將與南韓主要晶片製造商三星電子與 SK 海力士會面。這兩家公司生產的高階記憶體晶片，廣泛應用於 AI 資料中心。

今年 1 月，美國總統川普在白宮宣布「星際之門」（Stargate）人工智慧基礎設施計畫，總投資額達 5,000 億美元，由 OpenAI 及其合作夥伴，包括軟銀與甲骨文 (ORCL-US) 共同開發。

上週，輝達 (NVDA-US) 宣布將向 OpenAI 投資最高 1,000 億美元，並提供資料中心晶片支援。