鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-01 10:40

國際黃金價格周三 (1 日) 在亞洲早盤時段走高，紐約 COMEX 黃金期貨價格漲破每盎司 3900 美元，主要因為美國國會未能如期通過聯邦機構撥款法案，美國聯邦政府停擺在即。今年第三季 COMEX 近月黃金期貨價格合約收漲 16.59%，創下季度凈漲幅紀錄。

漲破3900！美政府關門在即推升避險需求 國際金價再創史高 4000美元在望？

截至台灣時間周三上午 10 點 12 分，現貨黃金一度刷新歷史紀錄高點至 3875.36 美元，期金也一度刷新歷史紀錄高點至 3904.1 美元。

Exness 策略師 Agustina Patti 指出，美國總統川普跟國會領袖在政府撥款延期的談判中未達成協定，避險資產需求上升推動貴金屬強勁表現。

美國政府停擺的威脅已成為金價上漲的最直接催化劑。共和黨和民主黨周二 (9 月 30 日) 在臨時撥款法案上的博弈以失敗告終，民主黨否決了共和黨的方案，導致聯邦資金在午夜到期後，政府部分機構面臨關門風險。

這場政治僵局源於兩黨在醫療保健支出等關鍵議題上的分歧，總統川普甚至警告將採取「不可逆轉」的行動，進一步加劇了不確定性。

歷史上，美國政府停擺並非新鮮事，但每次都引發市場波動。此次停擺可能中斷多項國家服務，包括聯邦員工被迫休假，並延遲關鍵經濟數據的發佈，如原定周五 (3 日) 公佈的 9 月非農就業報告。該報告本是投資人和聯準會 (Fed) 評估經濟健康的核心指標，其缺失將放大市場的不確定性，推動資金湧向黃金等避險資產。

除政治因素外，美國經濟數據的疲軟表現進一步強化金價上漲動力。

8 月 JOLTS 數據顯示，職位空缺雖小增至 722.7 萬個，但招聘人數下降 11.4 萬至 512.6 萬人，裁員人數也減少 6.2 萬至 172.5 萬人，顯示勞動市場低迷。CPI 在 9 月大幅下滑 3.6 點至 94.2，低於預期 96，主要源於對就業機會的擔憂加劇。同時，芝加哥採購經理人指數 (PMI) 跌至 40.6，遠低於市場預期。

這些數據共同描繪出一幅經濟放緩的圖景，儘管消費支出仍具韌性，但芝商所 (CME)FedWatch 最新數據顯示，勞動市場的疲弱讓 Fed 在本月會議上降息機率飆升至 97%。