鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-01 13:20

由於美國國會未能通過一項臨時撥款法案，美國聯邦政府自 2019 年以來首度關門，為全球金融市場帶來新的不確定性。白宮已指示聯邦機構開始執行「有序停擺」計畫。

美國政府關門衝擊市場 黃金飆升逼近3900美元創歷史新高

這項 7 年來首次發生的事件，立即引發市場避險情緒急劇升溫，COMEX 黃金價格一舉升破每盎司 3900 美元，現貨黃金也觸及 3875.53 美元，雙雙刷新歷史紀錄，同時也對美股期貨及亞洲主要股市造成衝擊。

在美東周二 (30 日) 午夜的最後期限過後，政府正式關門。此次停擺最直接的影響之一，是原定於本周五發布的非農就業報告等關鍵經濟數據將被推遲。這使得投資者和政策制定者頓時失去評估經濟健康狀況的重要指標，形成所謂的「數據真空」。

受此影響，市場對美國聯準會 (Fed) 在 10 月降息的預期機率，已從一天前的 90% 攀升至 96%。期貨市場行情更顯示，12 月再次降息的可能性也高達約 74%。

在不確定性籠罩下，避險資產成為市場追捧的焦點。今年以來，金價已飆升超過 47%，有望創下自 1979 年以來的最大年度漲幅。

這波漲勢背後有多重因素支撐，包括聯準會重啟降息、各國央行積極買入，以及黃金 ETF 的持有量不斷增加。數據顯示，9 月份黃金 ETF 的月度資金流入量創下 3 年來新高。與此同時，同為貴金屬的白銀價格也大幅上漲，今年漲幅超過 60%。

全球股市對此消息反應不一。在亞洲交易時段，與美股連動的標普 500 指數期貨和那斯達克指數期貨均下跌約 0.5%。日本日經 225 指數下跌超過 1%，東證指數也下挫 1.69%。不過，亞洲市場並非全線下挫，受惠於創下 14 個月來最快增速的 9 月份出口數據，韓股 Kospi 指數逆勢上漲 0.7%。中國 A 股及港股市場則因假日休市。

外匯市場方面，美元指數在連續 3 日下跌後保持穩定。美國政府關門可能會對美元造成進一步壓力。而美國公債市場在亞洲時段表現平穩，基準 10 年期公債殖利率持平於 4.150%。