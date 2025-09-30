鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-30 18:32

2025 是主動式 ETF 元年，下半年主題百花齊放，並從台股市場擴展至美國、歐洲等市場，00981A 日前掀起一波申購熱潮，統一投信再推第二檔主動式 ETF－統一全球創新 (00988A-TW)。展望第四季，00988A 經理人陳意婷直言，雖然現在市場受到降息預期牽動，但關稅與通膨的影響已是過去式，未來投資人應將焦點轉向就業趨勢與 AI 產業基本面，尤其看好「軍火庫」AI 基建，將是各國競逐數位主權的關鍵戰略利器。

關稅與通膨影響已是過去式 經理人：AI基建成競逐數位主權關鍵利器。(鉅亨網記者陳于晴攝)

陳意婷分析，美國經濟目前僅是暫時性降溫，家庭資產負債表仍屬健康，企業與個人信貸循環穩健，加上企業庫存普遍偏低，顯示景氣具回升條件。展望 2026 年，有望迎來完整的正向經濟週期。

在就業市場方面，陳意婷認為，近期的趨緩不僅反映景氣降溫，也受到 AI 技術逐步取代部分勞動力的結構性影響，未來「AI 可能造成部分就業缺口呈現半永久性」，不過，在川普施壓下，明年聯準會降息步調仍可期待，以支撐勞動市場，投資人不必過度擔憂。

陳意婷特別強調「數位主權」成未來新趨勢，除了美國之外，歐洲 (如德國)、亞洲 (如日本、韓國、台灣、印度) 及中東國家，均積極推動 AI 建設，將其視為國家戰略的一環。這些主權國家的資金投入，與美國科技巨頭的投資相互呼應，使全球 AI 資本支出持續上修，帶動產業長線成長動能。

她並補充，美國消費者中已有約 10% 持續付費使用 AI 工具，乍看可能覺得比例不高，但滲透速度明顯快於當年的網際網路崛起時代，且 AI 專利申請數量自 2025 年起爆發式成長，全球人才爭奪戰更凸顯出產業仍處於擴張初期。

陳意婷表示，第四季若因降息預期變化導致市場震盪，反而將是投資布局的良機。00988A 從全產業精選六大創新投資主軸，包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。創新軍火庫指的是 AI 基建供應鏈，也將是 00988A 的投資配置的核心。