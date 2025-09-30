鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-30 16:02

市值型ETF也有年配10%！00922拉高台積電權重發威 下半年配出1.25元。(鉅亨網資料照)

00922 上半年配發 0.63 元，下半年配息金額大幅提高至 1.25 元，除息日為 10 月 20 日，最後申購日為 10 月 17 日。

國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，台灣作為科技島，在 AI 趨勢下不缺席，尤其全球主要 CSP 持續擴張資本支出，未來 AI 應用落地，有望帶動客製化晶片 (ASIC) 與終端換機需求，台股有望再迎市值成長動能。

00922 為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型 ETF，與大盤相關係數高達 0.99，截至 8 月 29 日，台積電占大盤比重約 38.71%，00922 則持有約近 4 成，緊追台股大盤脈動。

蘇鼎宇指出，00922 不僅持有台積電，更涵蓋鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中信金等「護國群山」，相較傳統市值型 ETF 持有台積電比重近 6 成，00922 憑藉持股均衡、風險分散及價格親民僅約 20 多元等特色，受益人數與規模顯著成長，截至 9 月 19 日，基金規模達新台幣 343 億元，今年以來成長幅度達 7 成，受益人數近 13 萬人，並成功躋身證交所定期定額排行榜，規模第 3 大的市值型 ETF，展現高度人氣與流動性。