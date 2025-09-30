市值型ETF也有年配10%！00922拉高台積電權重發威 下半年配出1.25元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股第三季創高後，隨著四大連續假期接連登場，市場憂心今年不只有「中秋變盤」的節日效應，加權指數上周五陷入震盪，今 (30) 日反彈 240.22 點，收在 25820.54 點。國泰台灣領袖 50(00922-TW) 最新公告下半年配息，每受益權單位預計配發 1.25 元，若以今天收盤價 24.5 元推算，年化配息率達 10.2%，也是少數能配出高水準的台股市值型 ETF，主要受惠下半年多頭行情，台積電及大盤屢創歷史新高。
00922 上半年配發 0.63 元，下半年配息金額大幅提高至 1.25 元，除息日為 10 月 20 日，最後申購日為 10 月 17 日。
國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，台灣作為科技島，在 AI 趨勢下不缺席，尤其全球主要 CSP 持續擴張資本支出，未來 AI 應用落地，有望帶動客製化晶片 (ASIC) 與終端換機需求，台股有望再迎市值成長動能。
00922 為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型 ETF，與大盤相關係數高達 0.99，截至 8 月 29 日，台積電占大盤比重約 38.71%，00922 則持有約近 4 成，緊追台股大盤脈動。
蘇鼎宇指出，00922 不僅持有台積電，更涵蓋鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中信金等「護國群山」，相較傳統市值型 ETF 持有台積電比重近 6 成，00922 憑藉持股均衡、風險分散及價格親民僅約 20 多元等特色，受益人數與規模顯著成長，截至 9 月 19 日，基金規模達新台幣 343 億元，今年以來成長幅度達 7 成，受益人數近 13 萬人，並成功躋身證交所定期定額排行榜，規模第 3 大的市值型 ETF，展現高度人氣與流動性。
國泰投信表示，統計過往 20 年台股走勢，10 月雖為報酬率最低的月份，但上漲機率已逐漸升高，建議投資人留在市場上，採定期定額不停扣策略，並於拉回時逢低加碼，以迎接年底旺季行情。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股漲破天非泡沫 專家：企業獲利有撐 明年非AI輪動行情可期
- 2026年中全球經濟迎復甦 張雍川看好Q4股債雙多
- 台股「9月魔咒」再現？法人：降息循環將添柴火 第4季有望翻轉向上
- 台股活水來了！00922周三起拉高台積電權重 參與AI長線紅利
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇