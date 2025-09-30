鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-30 16:14

美國政府出現關門危機，帶動黃金避險需求暢旺，今 (30) 日亞洲開盤時間紐約黃金期貨價格再創新高，逼近 3900 美元關卡，國內唯一連結金價走勢的期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 與期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)，同步大漲 3.18%、6.25%，股價皆創下新高。目前機構法人全面看好黃金表現，目標價格已看至 5000 美元。

避險資金湧入！黃金ETF狂飆再創高 外資喊出目標價5000美元。(圖：shutterstock)

法人分析，黃金利多持續湧現，美國 9 月重啟降息後，PCE 符合預期使 10 月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒，美國內政上又遇關門危機，黃金受惠降息、避險需求。此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債。

目前包括花旗調高金價 3 個月內目標至 4000 美元，摩根大通報告更指出，若聯準會獨立性持續遭到質疑，黃金甚至可能在「兩個季度內」衝上 5000 美元，如以目前的價位來看還有 28.3% 的漲幅空間。

受惠黃金漲勢，今年以來期元大 S&P 黃金與期元大 S&P 黃金正 2 績效表現亮眼，大漲 40.75%、93.05%，規模成長 225%、126%，受益人數則分別成長 103.9%、61%。