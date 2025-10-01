鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 10:51

美國聯準會吹響降息號角，帶動熱錢湧入美股，統計以美國為布局主戰場的台股掛牌 ETF，近一周表現前十強績效皆打敗台股加權指數的 0.008%，前六名股價皆有 1% 以上的漲幅，其中有 4 檔與科技類股相關。

Fed吹響降息號角 美股ETF前十強績效全勝台股。(圖:shutterstock)

4 檔美股科技型 ETF 分別為台新標普科技精選 (009807-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、兆豐洲際半導體 (00911-TW)、中信美國創新科技 (009801-TW)，1 檔新光美國電力基建 (009805-TW) 鎖定電力基礎建設布局，其中平衡凱基美國 TOP(00980T-TW) 特別吸睛，以股 7 債 3 的平衡型 ETF 類型，繳出 1.171% 周報酬，搶進上一周美股 ETF 的第四名，顯示市場漲跌輪動加快之際，有債券平衡波動風險的平衡型 ETF，有其投資吸引力。

平衡凱基美國 TOP ETF 研究團隊表示，隨著川普關稅衝擊暫緩，多數以美元計價的資產已收復今年跌幅，再創新高；加上大而美法案通過，有望促進美國經濟成長，預估在消費及淨出口支撐下，美國第四季 GDP 可望維持成長量能，預期明年第一季與第二季 GDP 年增率也有機會逐季攀升。

根據 FactSet 資料顯示，S&P500 指數 2025 年企業獲利年增率預估維持在 9% 的水準，2026 年企業獲利預估則獲上修至 14% 的雙位數水準，且上修趨勢仍未停歇；若後續企業獲利預估仍可維持增長，預期仍有望為股市帶來穩定支撐。

平衡凱基美國 TOP ETF 研究團隊指出，聯準會開啟預防性降息，同時暗示美國經濟目前無衰退風險，有利股市中長期走勢。考量 AI 相關類股獲利能見度相對高，易吸引市場資金青睞，第四季股市投資主軸建議聚焦大型 AI 龍頭；惟近期美股位階偏高，保持手中部位並利用市場波動逢回布局，將是相對穩健策略，並透過分散資產配置應對政策不確定性導致的市場波動。

近一周美股 ETF 前十強

股票代號 股票名稱 近一周報酬 (%) 009807 台新標普科技精選 1.829 00830 國泰費城半導體 1.476 00911 兆豐洲際半導體 1.323 00980T 平衡凱基美國 TOP 1.171 009805 新光美國電力基建 1.12 009801 中信美國創新科技 1.037 00858 永豐美國 500 大 0.92 00646 元大 S&P500 0.878 009800 中信 NASDAQ 0.877 009806 台新標普 500 0.713 加權指數 0.008