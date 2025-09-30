元樟生技成功亮相泰國曼谷國際醫療展 全方位MIT傷口護理方案備受矚目

元樟生技 2025-09-30 08:30

‌



圖:元樟生技提供

隨著全球醫療產業重心逐步向亞洲市場轉移，東南亞地區醫療需求持續攀升，為醫療器材企業帶來巨大商機。台灣新創醫材公司——元樟生物科技股份有限公司（AMS BioteQ，股票代號 6864-TW）近日首次參加泰國曼谷國際醫療展（Medical Fair Thailand, MFT），正式進軍東南亞市場，推出全新「傷口護理套組」，並以「全面性的傷口照護解決方案」為核心，展現其卓越研發成果，現場反應熱烈。

‌



本次展會吸引超過 50 個國家與地區的醫療廠商、醫院及專業買主參與，元樟生技以創新的傷口護理產品及解決方案成功吸引眾多目光。東南亞地區龐大的醫療需求，尤其是對正確傷口照護的迫切需求，使元樟生技的「傷口護理套組」成為展會焦點。該套組以「清潔、舒緩、保護、修復」四大面向為核心，涵蓋日常小傷口處理到臨床專業照護，提供多場景、多階段的全方位解決方案。

元樟生技此次推出的「傷口護理套組」包括多項創新產品，如「溫和除膠噴霧」輕輕一噴就能去除膠帶殘留，避免拉扯疼痛；「皮膚清潔泡泡」如雲朵般綿密，徹底潔淨又零刺激；「皮膚保護膜」在肌膚表面形成隱形防護層，阻水又透氣；「傷口凝膠」富含保濕修復力，營造最適合癒合的濕潤環境，搭配明星產品 SIPSIP Foam 泡棉敷料，形成完整的護理流程。該套組不僅能靈活應對不同傷口狀態，更透過各產品間的協同作用，實現從基礎清潔到長效防護的智慧化護理流程。現場專業人士及經銷商對此方案反應熱烈，紛紛表示合作意願。

此外，元樟生技在展會中展示的另一項重要創新——「Quring 無插電負壓傷口治療」，同樣受到高度關注。該產品突破傳統負壓治療需依賴電力設備的限制，透過獨家專利設計即可在無需外接電源的情況下，持續產生穩定且可控的負壓效果。其輕便且直覺的操作模式，使其適用於臨床病房、居家護理、偏遠地區救護及突發災難現場等多元場景。此技術大幅降低醫療照護場域門檻，獲得多國醫院體系及醫材通路商的高度評價。

展會期間，元樟生技攤位吸引來自泰國、越南、馬來西亞、印尼等國的醫療通路商及醫院單位洽談合作，對公司推出的解決方案展現高度期待。元樟生技董事長蔡宜儒表示，此次參展不僅展示了公司在傷口照護領域的研發成果，更成功開啟與東南亞醫療體系的深度交流，為未來市場拓展奠定堅實基礎。

除了東南亞市場之外，元樟生技也積極佈局更廣闊的東亞市場。公司宣布將於十月參加日本東京醫材展（Medical Japan），延續此次展會的熱度，持續投遞創新的傷口照護方案。日本市場對高端醫材需求龐大且具嚴謹的醫療制度，此次參展將成為元樟生技進一步提升品牌能見度及尋求國際戰略合作的重要契機。

元樟生技自成立以來，致力於傷口照護及醫療材料的研發，透過跨國學術合作及專業團隊投入，不斷推動產品創新與市場拓展。元樟生技強調，未來將以「提升照護品質、降低醫療成本、促進全球健康」為使命，持續深耕國際市場，推動更多元且具實效的醫療解決方案。本次在 MFT 曼谷國際醫療展的成功亮相，不僅展現台灣醫材產業的研發實力，更象徵元樟生技走向全球舞台的重要一步。