川普宣布以色列同意加薩「20點計畫」 細節曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 09:19

‌



美國總統川普周一（29 日）在白宮與以色列總理尼坦雅胡會談後宣布，尼坦雅胡已同意美方就結束加薩衝突提出的「20 點計畫」。

以色列總理府周一晚發表聲明，稱尼坦雅胡當天與川普會談時表示，以方支持美方就加薩地帶停火和戰後安排提出的方案，並稱該方案與以國政府設定的原則一致。

‌



川普稍早時候與尼坦雅胡在白宮舉行聯合記者會時宣布，尼坦雅胡已同意這份「20 點計畫」。川普敦促哈瑪斯同意這一方案，並表示如果哈瑪斯拒絕接受，美國將「全力支持」以色列繼續在加薩地帶採取軍事行動。

尼坦雅胡警告，如果哈瑪斯拒絕，以色列將「自行完成既定目標」。

白宮發布的「20 點計畫」，包括以下幾點：

哈瑪斯在以色列公開宣布接受這一停火協議之後 72 小時內釋放所有被扣押人員，以色列則釋放 250 名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯、1,700 名以哈戰爭爆發後被抓捕的加薩居民；

全面恢復加薩地帶人道援助；

組建一個由巴勒斯坦人和國際專家組成的非政治性、技術官僚性臨時過渡治理機構，哈瑪斯及其他派別不參與加薩地帶戰後治理；

加薩地帶非軍事化；

部署一支臨時「國際穩定部隊」。