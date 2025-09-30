鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-30 11:40

俄羅斯週一（29 日）表示，其軍方正在分析美國是否會向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈，以對俄境內進行遠程打擊。俄方官員警告，此舉可能引發俄烏戰局的嚴重升級。

美國或向烏克蘭提供戰斧飛彈？俄羅斯警告俄烏戰局可能升級。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國副總統范斯（JD Vance）週日（28 日）指出，華盛頓正在考慮烏克蘭對戰斧飛彈的請求。

目前，美國總統川普尚未做出最終決定，他對將烏克蘭戰爭升級為與俄羅斯的直接衝突保持謹慎。然而，他權衡此舉，反映出其對普丁自上月阿拉斯加峰會以來拒絕停火的挫折感。

戰斧飛彈射程達 2,500 公里，從烏克蘭發射即可覆蓋莫斯科及俄羅斯歐洲大部分地區。烏克蘭總統澤倫斯基上週就曾警告克里姆林官員：「你們應該知道防空洞在哪裡。」

目前尚不清楚戰斧飛彈將透過哪些歐洲國家提供。澤倫斯基已要求美國將飛彈出售給歐洲國家，再轉交烏克蘭。

對克里姆林宮而言，美國協助烏克蘭發射飛彈的升級風險十分明顯。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「問題在於，誰能發射這些飛彈？是只有烏克蘭人，還是美國士兵也必須參與？誰來決定目標？是美國還是烏克蘭自己？」佩斯科夫強調，俄方需要進行「非常深入的分析」。

普丁先前警告，俄羅斯保留對允許烏克蘭使用飛彈攻擊俄國的國家軍事設施進行打擊的權利。

俄國議會國防委員會主席 Andrei Kartapolov 則指出，任何協助烏克蘭發射戰斧飛彈的美軍專家都將成為莫斯科目標。

此前，美國烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格表示，川普已表示，應允許烏克蘭對俄羅斯進行遠程打擊。凱洛格強調：「要利用這種能力打擊深處，根本不存在避難所。」

不過，佩斯科夫週一也指出，使用戰斧飛彈不會改變烏俄戰局。他說：「即便這發生，也沒有萬靈藥能改變烏克蘭前線目前的局勢。不論是戰斧飛彈或其他飛彈，都無法改變戰場態勢。」他指的是俄軍在烏克蘭東部取得的緩慢但穩定進展。