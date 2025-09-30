鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-30 10:31

美國航空公司週一（29 日）警告，若聯邦政府關門，將對美國航空業造成壓力並可能導致航班延誤，因為空中交通管制員與安檢人員將被迫無薪工作，其他相關職能也將暫停。

美國航空公司警告：美國政府關門恐衝擊航空業、航班延誤風險升高。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，代表美國主要航空公司的貿易組織「美國航空協會」（Airlines for America）表示，一旦撥款中斷，航空系統可能被迫放慢運作速度，降低效率，影響數以百萬計的旅客。

協會指出，當負責空管、飛安檢查以及維護航空安全的聯邦員工遭到無薪上班或被迫放無薪假時，整個產業及美國民眾都會承受壓力。

空中交通管制員以及約 5 萬名負責機場安檢的美國運輸安全管理局（TSA）員工，將成為必須繼續工作但無法領取薪資的政府員工之一。

2019 年，美國政府停擺 35 天期間，由於工作人員未能領到工資，空管人員與 TSA 官員的缺勤率就上升，部分機場的安檢等待時間明顯延長。美國聯邦航空總署（FAA）甚至被迫放慢紐約地區的空中交通，迫使立法者加快解決僵局。

若國會無法在週三（10 月 1 日）前達成協議，這場由民主黨與共和黨分歧引發的僵局，恐讓全美航空再度陷入混亂。儘管國會民主黨領導人週一與美國總統川普舉行了會晤，但未達成協議。

在另一封信中，航空公司團體、工會、製造商及機場組織警告，政府關門將迫使 FAA「暫停空管人員與技術員的招募與訓練、延遲安全措施的推行、推遲關鍵空管設備的維護與修理、暫停航空公司飛行員的技能考核、延遲飛機適航檢查、延後自願安全報告的分析，以及暫停現代化計畫的相關工作」。

長時間停擺可能延遲 FAA 對波音 (BA-US) 737 MAX 7 的認證，並放慢總額 125 億美元的空中交通管制系統升級進度。

FAA 也指出，根據三月份公布的停擺應變計畫，該機構將無法進行空管人員招募或實地訓練。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）上週五（26 日）表示，他擔心停擺可能會危及空中交通培訓和現代化工作。