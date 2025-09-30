加薩和平近了？川普宣布以色列同意20點和平計畫 8阿拉伯國家表支持 哈馬斯壓力飆升

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-30 12:40

美國總統川普在美東時間周一 (29 日) 與以色列總理尼坦雅胡在白宮舉行雙邊會晤後召開聯合記者會，宣布就加薩和平計畫達成關鍵共識。這是尼坦雅胡今年來第四次訪問白宮。

（圖：Shutterstock）

綜合《美國廣播公司》與《CNN》等外媒報導，川普表示，尼坦雅胡已同意美方提出的「20 點加薩和平計畫」，但承認哈馬斯可能拒絕該協議，若遭拒，美方將全力支持以色列採取必要行動。川普還說，許多阿拉伯領導人都同意這一書面計畫。

尼坦雅胡則在記者會上強調，以色列支持該和平方案，因其與以色列政府「戰爭目標」一致，也就是確保所有被扣押人員獲釋、瓦解哈馬斯軍事能力，並終結其對加薩的政治統治。

尼坦雅胡還補充，以色列將根據哈馬斯釋放人員、「國際部隊」部署等進展分階段撤軍，但保留對加薩的「安全責任」，並在可預見的未來維持安全緩衝區。

卡達、約旦、阿拉伯聯合大公國、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯和埃及外交部長周一也發表聯合聲明，對川普當天公佈的 20 點計畫表示歡迎。

根據白宮發布的「20 點計畫」，核心內容包括：哈馬斯需在以色列公開接受協議後 72 小時內釋放所有扣押人員，以方則釋放 250 名終身監禁巴囚及 1700 名衝突後被捕加沙居民；全面恢復加薩人道援助；組建由巴勒斯坦人與國際專家組成的非政治政治治理機構，哈馬斯不參與國際軍事治理機構，哈馬斯不參與國際軍事治理機構，哈馬斯臨時化。川普將擔任監督過渡治理的「和平委員會」主席，英國前首相布萊爾等中東問題特使也將參與。

另據埃及《開羅新聞電視台》周一報導，埃及與卡達已向哈馬斯轉交美方方案，哈馬斯正「積極、客觀研究」。埃及安全部門消息人士透露，埃及與其他阿拉伯國家對方案提出修改後轉交，目前等待哈馬斯回覆。