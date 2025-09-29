鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-29 19:02

‌



隨著近期無人機入侵事件干擾民用及軍事設施，丹麥正獲得北約（NATO）盟友的安全支援，以應對日益升高的歐洲安全風險。與此同時，歐洲領導人將在哥本哈根舉行高層會議。

丹麥無人機事件升級 ！北約支援加強歐洲安全防護。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，德國、法國與瑞典派遣部隊、反無人機設備、雷達系統及直升機支援丹麥首都，以應對過去一週在丹麥機場與空軍基地發生的無人機事件。

‌



大型專業級無人機的出現迫使多個丹麥機場暫時關閉，其中包括哥本哈根主要航空樞紐。週末期間，軍方再次在多處防衛設施附近觀測到新的無人機活動。

這些事件引發重大警察調查，並促使丹麥政府實施為期五天的民用無人機禁飛令，以避免與潛在敵對活動混淆。

瑞典、德國與法國皆提供反無人機能力，北約則派遣德國護衛艦「漢堡號」協助。柏林官員週一（29 日）表示，約有 40 名德國士兵被派往丹麥；法國國防部表示，派遣了 35 名人員及一架直升機。

瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）週一在社群媒體 X 表示，瑞典亦提供了「強力雷達系統」協助丹麥，加強歐洲防禦能力。

歐盟領導人將於週三舉行非正式峰會，週四舉行歐洲政治共同體會議，屆時將聚集更廣泛的歐洲領導人群體，共同討論安全議題。

據悉，丹麥武裝部隊正與多個盟友保持密切聯繫，這些盟友已針對近期無人機事件提供支援。