鉅亨網編譯段智恆 2025-09-29 22:10

《路透》周一 (29 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 新任理事米蘭 (Stephen Miran) 呼籲大幅降息，認為川普政府的移民、貿易與財政政策將迅速壓低經濟中的「中性利率」，若 Fed 不及時行動，將危及就業市場。然而，多數決策官員與經濟學者對此看法存疑，警告這是高風險的賭注。

分析師批Fed理事米蘭論點存疑 降息呼籲恐成高風險賭注

米蘭主張半碼降息 稱中性利率接近零

米蘭近日在接受媒體訪問與演說時強調，中性利率正在快速下滑，甚至接近零水準。以 Fed 的 2% 通膨目標推算，他認為適當的政策利率應僅在 2% 至 2.5% 之間，與當前 4% 至 4.25% 的區間存在兩碼以上差距。

在本月的決策會議上，Fed 僅降息 1 碼 (25 個基點)，米蘭則投下反對票，認為應一次降 2 碼 (25 個基點)，以免就業市場受到更大傷害。他並指出，決策官員過於擔憂關稅帶來的通膨效應，而忽視川普新政策對結構性利率的影響。

米蘭甚至提出，川普打擊非法移民將減緩租金漲幅，壓低通膨。不過，他也承認自己的推算或許過於「樂觀」，但仍堅持外界低估了移民政策對房租的影響。

學者與官員多方質疑 降息過猛恐「甩尾」

米蘭的主張與 Fed 內部多數官員立場相左。前聖路易聯準會總裁布拉德 (James Bullard) 質疑，若政策真的過於緊縮，通膨理應已更快下降。他並警告，若激進降息後又被迫升息，恐引發「甩尾政策」(Whipsaw Policy)，打擊市場信心。

摩根大通首席經濟學家 Michael Feroli 則直言，米蘭的論點「片面、缺乏說服力」。學界方面，倫敦大學學者 Lukasz Rachel 的新研究指出，去全球化與人工智慧 (AI) 的龐大資本需求，反而可能推升中性利率，與米蘭的假設背道而馳。

Fed 主席鮑爾則一再強調，政策應以實際經濟數據為依據，而非過度依賴中性利率模型。目前美國通膨仍高於 2% 目標約一個百分點，失業率則在 4.3%，接近充分就業，數據並未支持快速降息。

川普試圖重塑 Fed 米蘭立場受矚目

米蘭同時身兼川普經濟顧問委員會主席，帶有明顯的政治背景。他並不諱言，自己將持續在決策中表達少數意見。外界注意到，川普近期正試圖重塑 Fed 人事，包含意圖迫使理事庫克（Lisa Cook）離任，並計劃在明年 5 月不再續任主席鮑爾，顯示 Fed 未來走向將充滿不確定性。