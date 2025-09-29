鉅亨網編輯林羿君 2025-09-29 04:50

今年 4 月，隨著川普總統公佈「解放日」關稅，華爾街關於「拋售美國」的交易越來越激烈，美國股匯債同時下跌，這種不尋常的脫鉤現象動搖了市場對美國避險地位的信心。然而，最新數據顯示，外國投資人在 2025 年依然對美股很「死忠」。

「賣出美國」成空話？外資配置美股逾30% 逼近新高。

根據 Ned Davis Research 數據，從今年前六月，外國投資人將其超過 30% 的美國金融資產配置於股票，此比例不僅接近歷史最高水準，且遠高於約 19% 的長期平均值。這意味著，今年出現關稅風坡，但外國投資人並並沒有減少對股票的投資。

配置未出現重大變化的最簡單原因是，自市場從四月低點反彈以來，關稅消息對股市的影響並沒有想像中那麼大。最初的恐慌情緒已經消退，因為企業應對影響的方式比投資人原本擔心的更好。根據花旗的數據，美國的實際有效關稅稅率現在接近 9%，大約是理論稅率 18% 的一半，這凸顯了豁免措施、轉運、囤貨以及較低的利潤率，如何幫助減輕了更高關稅帶來的衝擊。

同時，利率下降以及對美國經濟重燃的樂觀情緒，，\ 穩定了投資者的信心。然而，川普最新一輪的關稅措施使前景蒙上陰影，並引發了關於貿易戰影響是否會保持在最低程度的疑問。

Truist 首席投資長 Keith Lerner 表示，「今年年初市場對美國的預期極高，而對國際市場的預期則極低，這表示，對於這些其他市場來說，一點點好消息就能產生很大的影響。而對於美國市場來說，一點點壞消息也可能造成很大的衝擊。」

這些「壞消息」也包括川普總統對聯準會主席鮑爾不斷升級的脅迫，加劇了人們對聯準會獨立性的擔憂，而此時投資者已經開始質疑美國經濟的韌性。

在壓力時期，投資人沒有轉向傳統的避險資產，例如美債債或美元，反而將它們與股票一同拋售。 Winthrop Capital 數據顯示，國際股市飆升，一度跑贏美國股市高達 17%。不過，這個差距現已收窄至接近 10%。

Winthrop 首席投資長 Adam Coons 表示：「你在春季看到的走勢，其實走得太過頭了，國際股市仍然上漲，但它們與美股之間的差距已大幅縮小。當初押注這個差距會縮小的投資，如今正在兌現。」

與此同時，本益比正在使美國公司的股票更具吸引力。

Truist 的 Lerner 說：「這一切都歸結於科技股。當你觀察已開發的國際市場時，會發現它們的科技股比重不高。這也是投資人對那邊熱度稍減的原因。」

政策也發揮了作用。今年稍早，歐洲的刺激措施推動了國際市場的上漲，但隨著聯準會降息、經濟衰退擔憂緩解，以及華府在財政刺激方面的新明確性，進一步營造出「更有利的環境」。