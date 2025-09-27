鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-27 11:47

美國最新公布的經濟數據顯示 GDP 增速優於市場預期，加上初領失業金人數下降，使得未來降息的確定性增添變數，導致美股四大指數收跌。台股加權指數 9 月 26 日開低震盪，市場觀望情緒明顯升溫。看好 AI 創新和投資熱潮不減，野村預計台股第四季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股可持續偏多持有。

AI引擎強勁！法人看好台股Q4搭上ASIC晶片爆發潮。（圖: shutterstock)

野村投信指出，聯準會本次如市場預期降息一碼，同時卻上修了 2025 年及 2026 年的經濟成長預期，並下修 2026 年失業率，整體反映出聯準會對美國經濟信心的提升，認為並不需要過度寬鬆的貨幣政策來支撐，此舉同時也破除了市場對於景氣即將衰退的疑慮。

野村投信認為，經濟信心的提升將更有利於接下來風險性資產的表現。受惠於 AI 創新和投資熱潮所帶來的新成長引擎，野村預計台股第四季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股可持續偏多持有。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管台股屢創新高，短線確實需留意拉回風險，但即便拉回，預計幅度也不會太深，更像是市場籌碼整理與沉澱，為 2026 年行情再度出發做準備。

張繼文分析，本次聯準會降息屬於預防式降息，雖然勞動力市場有降溫跡象，但失業率並未見明顯上升，勞動力市場的變化更多可能來自於移民政策影響導致供需同步下滑，整體經濟尚未出現快速惡化。展望 2026 年，野村預估台股 EPS 成長約 16%，經濟與企業獲利成長仍保持正向，反映的是 AI 投資持續推進，台灣 AI 供應鏈將持續受惠。

對於市場擔憂的 AI 投資是否放緩問題，00985A 野村台灣增強 50 主動式 ETF 基金經理人林浩詳提供了有力的證據。他分析，Oracle 公司宣布獲得 OpenAI 超過 3,000 億美元的史詩級訂單，而 OpenAI 在「星際之門」（Stargate）計畫的總預算不過 5,000 億美元，Oracle 一家就佔了六成。這筆天價金額不僅讓 Oracle 股價單日飆漲三成，也讓市場對 AI 投資的信心再度回升。

林浩詳強調，隨著這份史詩級合約落地，未來五年內，Oracle 勢必將大幅擴充 AI 伺服器需求，除了緯穎、鴻海等既有合作夥伴將直接受惠，更重要的是，總需求提升將使整條 AI 伺服器供應鏈都受益。與此同時，市場的目光也聚焦於輝達（NVDA-US）新一代 Rubin 伺服器所帶動的高功耗趨勢，這正加速推動電源與散熱供應鏈進入新一輪的升級循環，為營運增添新動能。預期台廠中，散熱三雄奇鋐、雙鴻、健策將同步受惠。

另一方面，隨著未來 AI 算力持續擴張，電力需求顯著提升，專注於電源解決方案且具備技術優勢的台達電，其股價近期亦強勢上攻。這些訂單將逐步轉化為台灣 AI 出口與企業獲利，股價也將陸續反映這波利多。