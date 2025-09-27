〈熱門股〉美時併Alvogen US深化美國布局巧妙閃關稅 連噴3根漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-27 09:29

美國總統川普擬對未在美國設廠的專利藥及品牌藥廠課徵 100% 關稅，而美時 (1795-TW) 宣布將以價值 4.77 億美元的股權價值收購 NAGH 100% 股權，收購完成後，美時將持有 Alvogen US，此收購案有助深化美國布局，市場也認為可望減少關稅帶來的衝擊，激勵美時本周喜迎 3 根漲停，周漲逾 3 成。

美時董事長Robert Wessman(中)、總經理Petar Vazharov(左)、財務策略副總沈燁(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

美時本周漲幅 34.56%，周三 (24 日) 凌晨公告收購案後，周三至周五 (26 日) 喜迎 3 根漲停，周五股價收 255 元，重回 200 元關卡，同步站上季線、半年線以及年線。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 2341 張。

美時指出，Alvogen US 與旗下既有產品線互補，合併後將擴增美時在癌症領域的產品線，合併後產品總數將達 98 項，其中，在美國的產品將從 28 項提高至 46 項，進一步化美國產品線。

美時進一步表示，此次收購 Alvogen US，也可望大幅提高美國的市場布局，預期美國的營收占比將從 41%，提升至 74%。