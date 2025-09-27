鉅亨網編譯段智恆 2025-09-27 01:10

‌



根據外媒周五 (26 日) 報導，美國重型卡車銷售正以罕見速度下滑，引發經濟學家警戒，憂心這項與經濟周期高度相關的指標，可能再度釋出經濟降溫甚至衰退的訊號。

疫情來最弱！美8月卡車銷售慘崩 疑釋經濟衰退警訊(圖：REUTERS/TPG)

銷售跌至新冠疫情以來低點

‌



根據最新數據，8 月美國重型卡車銷售減少 2 萬輛，折合年率僅 42.2 萬輛，創 2022 年 1 月以來新低。三個月移動平均值滑落至 43.8 萬輛，更是 2020 年疫情衰退時期後最弱水準。自去年 5 月以來，銷售量已大減 13.1 萬輛、跌幅達 24%，連續四個月下滑。

三個月移動平均值滑落至 43.8 萬輛，更是 2020 年疫情衰退時期後最弱水準。(圖：Zerohedge)

經濟學家指出，重型卡車銷售常被視為經濟健康的領先指標。當貨運業者或建築公司預期需求增加時會積極購車；但若預期前景疲弱，就會放緩下單。當前數據顯示企業傾向保守支出，與經濟成長動能減弱相呼應。

多重壓力導致需求降溫

分析認為，銷售下滑背後原因多重。首先，美國消費者支出近月轉趨保守，貨運量隨之減少，導致業者對新增車輛需求下滑。其次，高利率環境壓抑建築活動，不少專案延後或停擺，直接影響卡車需求。

此外，川普政府推動的鋼鋁與零組件關稅，提高製造與維運成本，讓業者更不願在此時添購新車。ACT Research 總裁 Kenny Vieth 指出，「貨品價格上漲 5%，代表能運輸的貨量就少 5%，這直接衝擊卡車需求。」

市場也在觀望政策環境的不確定性。未來清潔能源補貼與環保署 (EPA) 排放規範尚未明朗，車隊管理者傾向延後投資，以免在政策變動中承擔額外風險。這些因素共同作用，使得業者選擇保留現金，而非押注成長。

訂單持續萎縮 經濟警訊加劇

銷售低迷同樣反映在新訂單。8 月北美 Class 8 淨訂單僅 1.28 萬輛，年減 21%，已是連續 8 個月呈現年減。當月牽引車訂單僅 7,493 輛，較去年同期大跌 34%，顯示產業下行趨勢延續。

8 月北美 Class 8 淨訂單僅 1.28 萬輛，年減 21%，已是連續 8 個月呈現年減。(圖：Zerohedge)

ACT Research 分析師 Carter Vieth 表示，雖然 8 月通常是淡季，但今年表現尤其疲弱，「關稅與監管不確定性正持續壓抑產業投資」。中型卡車 (Class 5–7) 訂單也大幅下滑，8 月僅 1.46 萬輛，年減 24%，反映經濟展望悲觀與消費者信心不足。

前景仍待觀察