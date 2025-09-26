政策不確定性推升購車潮 2025年美國銷售預測上調至1610萬輛

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-26 05:38

‌



據《CNBC》周四 (25 日) 報導，美國新車銷售受到政策不確定性意外推升。消費者擔心關稅和電動車補貼取消導致未來漲價，紛紛提前購車，Cox Automotive 因此上調 2025 年銷售預測至 1610 萬輛。

消費者擔心關稅和電動車補貼取消導致漲價，提前購車推升美國新車銷售。(圖:Reuters/TPG)

汽車市場研究公司 Cox Automotive 周四將 2025 年美國新車銷售預測從先前的 1560 萬至 1570 萬輛上調至 1610 萬輛。Cox 的最新預測與其他業界估計一致，J.D. Power 預估為 1610 萬輛，Edmunds 預估為 1620 萬輛。

‌



Cox 分析師表示，新車銷售表現強勁且預測年增 4.6%，主要因為消費者擔心漲價而決定提前購車。

政策變化推動提前購車潮

第一波購車潮出現在今年稍早川普宣布關稅政策後。最近則出現電動車銷售激增，因為最高 7500 美元的聯邦的稅收補貼將在本月底取消。

Cox Automotive 資深經濟學家 Charlie Chesbrough 在周四網路研討會中表示：「政策變化對新車市場產生正面影響，銷售遠超去年同期表現。股市表現強勁支撐購車需求，對未來價格上漲的擔憂促使許多潛在買家提前而非延後購車。」

第四季銷售料放緩

提前購車雖然對今年美國汽車業有利，但 Chesbrough 表示，預期第四季銷售將放緩，因為稅收抵免到期後電動車和插電式混合車需求將下滑，關稅成本也將更多反映在 2025 年製造商的定價中。

根據 Cox 分析師，銷售表現強勁，加上取消燃油效率罰款的監管變化和企業稅收調整優惠，協助部分車廠抵銷較高關稅成本。

通用汽車最受惠 小廠市佔下滑

Cox 預測通用汽車 (GM-US) 從第三季的強勁需求中獲益最多，美國市佔率較去年同期增加 1 個百分點。其次是豐田 (TM-US) 和現代汽車，預期都將增加 0.6 個百分點，福特 (F-US) 預期增加 0.4 個百分點。

Chesbrough 表示：「大型車廠市佔持續擴大，小廠和專業品牌則表現停滯或下滑。在多個細分市場提供更多產品可能是在當今市場吸引更多買家的關鍵。」