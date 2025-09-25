〈房產〉台經院看房市 選擇性信用管制未鬆綁 短期持續「量縮價緩跌」
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營建業營業氣候測驗點為 97.41 點，月增 2.66 點，台經院認為，因台灣央行第三季理監事會並未鬆綁選擇性信用管制，料短期內房市交易結構，將持續呈現「量縮價緩跌」的格局。
營造業方面，台經院說明，過往工期有遞延的建案，陸續進入驗收交屋階段，相關工程加速推進支撐其銷售額成長，使 8 月整體營造業景氣呈現持平。
展望未來，由於 2026 年我國公共建設預算較今年增加 16.1%，有利於營造業在公部門業務領域維持成長，加上國內半導體和 AI 相關業者的廠房與機器設備投資大幅成長，未來半年整體營造業景氣以成長視之。
不動產業方面，因適逢暑假出遊旺季，房市交易相對清淡，且銀行房貸緊縮持續，使來自於新屋交屋潮挹注減少。。
展望未來半年，台經院說明，即便 9 月初行政院拍板，將新青安排除於銀行法 72-2 條的不動產放款比率限制外，加以後續央行針對「先買後賣」的換屋族群，切結 1 年的售屋期限延長至 18 個月，但因央行理監事會議並未再鬆綁選擇性信用管制、銀行端對房貸業務仍顯謹慎，且對等關稅的影響正要慢慢浮現，加上新增供給不斷增加，短期內房市交易結構持續呈「量縮價緩跌」的局面。
