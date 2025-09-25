〈房產〉台經院看房市 選擇性信用管制未鬆綁 短期持續「量縮價緩跌」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-25 12:12

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營建業營業氣候測驗點為 97.41 點，月增 2.66 點，台經院認為，因台灣央行第三季理監事會並未鬆綁選擇性信用管制，料短期內房市交易結構，將持續呈現「量縮價緩跌」的格局。

台經院看房市短期呈「量縮價緩跌」格局。(圖：台經院提供)

營造業方面，台經院說明，過往工期有遞延的建案，陸續進入驗收交屋階段，相關工程加速推進支撐其銷售額成長，使 8 月整體營造業景氣呈現持平。

展望未來，由於 2026 年我國公共建設預算較今年增加 16.1%，有利於營造業在公部門業務領域維持成長，加上國內半導體和 AI 相關業者的廠房與機器設備投資大幅成長，未來半年整體營造業景氣以成長視之。

不動產業方面，因適逢暑假出遊旺季，房市交易相對清淡，且銀行房貸緊縮持續，使來自於新屋交屋潮挹注減少。。