〈房產〉素地難覓 催生雙北四區域今年新推都更危老案單價走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 10:48

‌



在雙北市素地難覓的窘況之下，都更危老建案的推出，都受區域的高度重視，市調機構彙整實價揭露資訊，在與同樣是都更危老攻建案比較下，今年雙北市新推都更危老案共計 4 建案，單價都逾百萬元，也創下萬華區、文山區、中和區和新店區的同類建案區域新高。

素地難覓 催生雙北四區域今年新推都更危老案單價走高。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展統計顯示，包括台北市為萬華區的「橡樹貴麗」、文山區的「怡富景絵」，單價分別為 122.2 萬元與 118.9 萬元；新北市是中和區的「漢皇方圓」和新店區的「友座明明德」，單價各是 122.2 萬元、105.1 萬元，其中「怡富景絵」業已完銷，而「漢皇方圓」、「友座明明德」則在不論是否為都更危老案的比較，均為區域最高價。

‌



住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在素地稀缺、寸土寸金的台北市推動都更危老案已屬常態，要是坐落區域機能佳的地帶，價格走高也是情理之中，以台北市兩高價改建案來說，「橡樹貴麗」、「怡富景絵」均位熱鬧商圈，前者是西門町一帶，後者鄰景美夜市，都擁捷運便利性，甚且規劃主流小宅，來到高單價交易的坪數乃 21 坪與 19 坪，有利價位發展條件再加一。

而「怡富景絵」另有低首付行銷方式，輔以代銷業者與房仲結合的客戶名單，衰敗的大環境下在半年內圓滿結案，又添危老佳話。

同時，新北市不少熱門重劃區的新案價值勝於舊市區的老屋重建，但如果舊市區地段宜居性強，進而在開發推案展望正向，也會引起都更危老推動的興趣，此次論及的新北市兩案都有市區捷運站生活圈優點，加上「漢皇方圓」鄰四號公園加持，「友座明明德」周邊也有裕隆城話題，圈粉在地人買單，內行看門道的買盤特性印證建商進場信心其來有自。

更值得注意的當然是房產增值性，比方說這次統計的建案所在的台北市西門町、景美夜市區域與新北市永安市場、七張兩捷運站生活圈老舊住宅單價都約在 6 字頭，重建後可達百萬元水準，且如今清淡市況仍有價量表現，地主戶、建商共享雙贏局面，積極投入搶食大餅相當合理。