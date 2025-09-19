〈房產〉第七波信用管制周年來 新竹、台中成屋交易量萎縮5成表現最慘

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 11:19

自去年 9 月 19 日第七波信用管制措施上路以來，全台房市風向明顯轉變，房市高速降溫。政策實施屆滿周年，房仲業者根據最新的實價登錄資料，比較政策前後各 11 個月的交易量。數據顯示，與信用管制前相比，受到第七波信用管制後，七都交易量大幅下滑，皆都達 4 成以上減幅，並以台中、新竹量縮情況最為明顯。

第七波信用管制周年來 新竹、台中成屋交易量縮逾5成最慘。(鉅亭網記者張欽發攝)

新竹縣市從政策實施前的 6695 件大幅縮減至 2919 件，減幅高達 56.4%，為七都之最。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市近年受惠竹科帶動，區域推案活絡，也因此交易量持續走高。然而，由於高收入人口聚集，推升新竹縣市房價走高，在信用管制政策後，高價產品貸款難度加大，對於購屋貸款也形成壓力，在房價高昂、貸款困難的情況下，交易量也出現明顯下跌。

而台中市則由 2 萬 369 件降至 9479 件，跌破萬件門檻，跌幅也達 53.5%。陳金萍表示，台中市近幾年規劃多個重劃區，區域釋出大量推案，也成功帶動買盤升溫。不過，由於信用管制實施，房屋貸款趨嚴、自備款門檻提高，從而衝擊市場買盤，加上部分區域的公共、交通建設不比北部完善，剛需缺乏支撐，也因此量縮壓力較大。

除了新竹與台中，北部三都的交易量減幅也不小，直逼 5 成。其中又以桃園市跌幅最高，從政策實施前的 1 萬 7250 件減至 8651 件，減幅達 49.8%；新北市則由 2 萬 6670 件縮減至 1 萬 3528 件，減少 49.3%；台北市從 1 萬 1950 件下滑至 6127 件，減幅為 48.7%。

陳金萍表示，雙北地區住宅總價較高，而隨著信用管制政策上路，貸款審核趨嚴、自備款要求提高，購屋者需承擔較大的總價與房貸壓力，同時買方貸款條件也容易受限，因此市場普遍採取觀望態度，致使成交量大幅減少。而桃園市雖地理位置較為外圍，但近年受機場捷運、重劃區及新興建設，吸引了不少首購及來往雙北的通勤族。不過，隨著信用管制實施，交易動能也出現明顯壓抑，因此交易量縮減幅度也十分明顯。

至於南二都，台南市由 8812 件降至 5029 件，減幅 42.9%；高雄市從 1 萬 5908 件降至 8569 件，跌幅 46.1%。陳金萍指出，南部相較北部購屋門檻較低，因此量縮幅度相對較緩，但信用管制政策仍對市場造成明顯衝擊。