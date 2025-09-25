〈房產〉買氣差 上半年全台僅14個預售案交易逾百件 較去年同期減少9成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-25 11:40

‌



從去年 9 月 19 日台灣央行祭出第七波選擇性信用管制後，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，市場氛圍轉趨保守觀望，民眾對於房價上漲的預期已改變，預售屋買氣也迅速降溫，而今年上半年延續去年下半年低迷的市況，與去年上半年相比，預售屋交易量縮幅度超過 7 成。

買氣差 上半年全台僅14個預售案交易逾百件 較去年同期減少9成，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，永慶房產集團統計 2025 上半年全台預售屋的交易價量，發現全台只剩 14 個建案交易量體破百件，相較去年同期的高達 146 個建案，減幅逾 9 成，顯示今年上半年預售市場相當低迷。

‌



數據顯示，從近四年上半年的預售成交資料來看，今年上半年全台僅成交 20,536 件，較 2022 和 2023 的上半年交易件數腰斬之外，若和去年同期相比，更是量縮達 73.5%，交易量衰退幅度顯著。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年上半年全台房市仍受房貸緊縮及第七波信用管制的衝擊，交易量較去年下滑不少，而預售屋買氣更是大受打擊，交易量也迅速下修。今年上半年全台僅剩 14 個建案交易量達百件以上，相比去年同期的 146 個，減幅達 90.4%，若較 2022 和 2023 上半年的個數，減幅也達 77%，顯示今年上半年預售市場量縮明顯，為近四年 H1 最慘的預售市況。

雖然今年預售屋交易量縮明顯，但中和區的「大同新紀元」表現仍十分亮眼，今年來短短 6 個月間共成交 591 件，相當於平均每月成交近百件，居全台之首。

陳金萍分析，「大同新紀元」位於人口稠密、寸土寸金的中和區，具有稀缺的大坪數基地，且是捷運萬大線 LG07 站的聯開案，未來待萬大線通車後，交通機能將進一步提升。而且，該建案鄰近錦和公園、COSTCO 等，生活機能也成熟，加上遠東世紀廣場、台灣科技廣場等科技重點發展聚落成形，有望再提升區域發展，因此也吸引許多購屋族群的目光。