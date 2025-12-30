鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-30 15:26

全台 2025 年延續第七波管制後的房市冷靜期，整體房市自用當道，信義房屋 (9940-TW) 今 (30) 日指出，觀察房市出現價量背離的市況，包括預售市場前 10 月揭露 3.4 萬件，較去年同期的 12 萬件，大幅量縮 7 成，二手市場同樣出現量縮，全年預估移轉棟數可能落在 26 萬棟左右，年減幅度也達 25%，但房價則是進入盤整期間，北部房市表現相對中南部平穩。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德表示，今年股市大漲創新高，黃金價格也大漲，對比房市也頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，展望 2026 年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。

信義全球資產公司統計，2025 年上市櫃法人購置商用不動產交易額為 1487 億元，年減 23%。受到住宅市場買氣降溫影響，土地市場交易動能減退，2025 全年上市櫃公司土地交易量為 1070 億元，相比去年減幅 33%。

曾敬德表示，未來影響房市關鍵還是在於供需，短期內房價漲多購屋人還是會想辦法擠出錢來交屋，雖然今年完工第一次登記數量將寫下 17 萬棟的近年新高，但交屋後因房價漲多，出售短期交易稅率高達 45%，屋主可能還是會先持有等待稅率下降。

新增供給則是建物開工量已經有趨緩現象，9 月、10 月住宅開工量都量縮到 7000 餘戶，年減幅度達 3 成，顯示這波開發商也有先前房市調整經驗，嚴格管控購置土地與推案的腳步，一方面減緩市場供給增加的壓力，一方面也有田螺含水過冬的準備。