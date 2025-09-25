〈美股盤後〉英特爾嗨漲 阿里巴巴ADR飆升 四大指數卻集體收墨

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-09-25 05:50

自四月低點強勢反彈後，美股近日走勢顯露疲態，四大指數週三 (24 日) 集體收墨。

英特爾嗨漲 阿里ADR飆升 四大指數卻集體收墨

標普 500 指數微跌約 0.3%，連續第二個交易日下滑。美光在樂觀財測下仍下挫，英特爾傳出尋求蘋果投資，甲骨文則完成 180 億美元債券發行。

美債走勢黯淡，5 年期美債殖利率升至三週高點，報 3.71%，10 年期美債殖利率報 4.15%，再度逼近週一高位。

聯準會主席鮑爾近日提及「股價估值偏高」，引發投資人調整持倉。雖然鮑爾強調目前並非「金融穩定風險上升」的時期，但投資人仍選擇趁勢減碼。

另一方面，亞特蘭大聯準銀行調查顯示，9 月企業對營收成長的不確定性從 8 月的 3.77% 上升至 3.83%，里奇蒙聯準銀行則指出財務長對第三季經濟前景的樂觀度有所提升。

整體而言，市場仍在觀望聯準會後續的利率決策走向，使美股短線氣氛偏向謹慎。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比表示不預期美國會陷入衰退，也未必支持進一步降息。

投資人目光轉向週五即將公布的個人消費支出物價指數 (PCE)，視其為可能帶動市場走勢的關鍵因素。

美股週三 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 171.5 點，或 0.37%，收 46,121.28 點。

那斯達克指數下跌 75.618 點，或 0.34%，收 22,497.855 點。

S&P 500 指數下跌 18.95 點，或 0.28%，收 6,637.97 點。

費城半導體指數下跌 11.209 點，或 0.18%，收 6,296.996 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 82.57 點，或 0.51%，收 16,133.72 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收跌，其中原物料表現最弱 (-1.6%)，因 Freeport-McMoRan (FCX-US) 下修第三季銷售預測，並傳出印尼礦場事故。通訊服務 (-0.8%) 和科技 (-0.5%) 同樣承壓。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.70%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.80%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.23%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.71%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.16%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 股價勁揚 6.4% 收報每股 31.22 美元，帶動費半指數跌幅收斂，蘋果小跌不到 1% 收報每股 252.31 美元。

《彭博》報導，英特爾近日已接觸蘋果，希望爭取資金挹注，以支撐這家陷入困境的晶片製造商重整業務。

台積電 ADR (TSM-US) 收低 0.71% 至每股 280.71 美元，換算價 1701.66 元，折溢價率為 26.99%。市場傳出台積電 2 奈米製程報價比 3 奈米高出 50%，引發熱議。台積電則不予評論，並強調定價策略一向以策略導向為主，將持續與客戶合作創造價值。

美光 (MU-US) 下滑 2.82% 至每股 161.71 美元。美光週二盤後公布財報，營收達 113.2 億美元，較去年同期成長 46%，獲利放大 2.6 倍至 32 億美元，優於華爾街預期。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 猛升 8.19% 至每股 176.44 美元。阿里雲 24 日宣布，將與美國晶片巨頭輝達展開 Physical AI 合作。

甲骨文 (ORCL-US) 走軟 1.71% 至每股 308.46 美元。甲骨文完成 180 億美元債券發行，認購需求高達 880 億美元，資金將投入 AI 基礎設施以履行與 OpenAI、Meta 等大型合約。 此次融資助推擴張，但公司現金流 30 年來首度轉負，債務上升引發市場對財務策略的關注。

微軟 (MSFT-US) 小漲 0.18% 至每股 510.15 美元，微軟表示，已在其 Microsoft 365 Copilot 助理中導入 OpenAI 競爭對手 Anthropic 的人工智慧模型，顯示公司 AI 布局朝多元化方向發展。

華爾街分析

Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 表示：「阿里巴巴宣布加大 AI 投資後，原以為市場今天會再度走高，但長期美債殖利率仍維持在聯準會會議後的高位，這使投資人選擇觀望並轉趨謹慎。」

Alpine Woods Capital 首席市場策略師暨合夥人 Sarah Hunt 則指出，當前市場走勢受到多重因素影響，其中包括聯準會下一次降息及其時機的不確定性。