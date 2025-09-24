鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-24 13:30

‌



蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。

是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情 (圖:shutterstock)

就在 9 月 19 日開賣後不久，蘋果官方支援論壇、Reddit 等社群平台上開始湧現大量客訴，指出新機存在間歇性的 Wi-Fi 中斷與不穩定的 CarPlay 連線問題。

‌



許多用戶詳細描述了問題發生的情境：當解鎖手機時，Wi-Fi 會短暫斷開後又重新連上。這種看似微小的故障，卻嚴重影響了依賴持續網路連線的功能，其中災情最嚴重的莫過於無線 CarPlay。不少駕駛人抱怨，CarPlay 會在行駛途中無預警中斷，必須透過切換飛航模式或重啟車載資訊娛樂系統才能恢復連線，對行車安全造成潛在威脅。

此次問題的核心，許多人指向蘋果今年的一項重大硬體變革。iPhone 17 系列捨棄了沿用已久的博通 (AVGO-US) 晶片組，首次搭載蘋果自主研發的 N1 無線晶片。這款 N1 晶片整合了 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 Thread 網路技術，蘋果曾宣稱其能提升電源效率與背景定位服務的表現。然而，現在看來，這款被寄予厚望的自研晶片可能存在韌體不穩定或相容性問題，有可能是這次連線災情的根源。

由於並非所有用戶都遇到相同問題，專家推測這可能與特定的韌體版本或使用環境有關，而非硬體瑕疵。

有用戶發現，問題似乎在配戴已解鎖的 Apple Watch 時更容易被觸發。此外，有使用者回報稱，更新至 iOS 26.1 測試版 (beta) 後，連線穩定性有顯著改善，這也進一步佐證了問題出在軟體的可能性。