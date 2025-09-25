鉅亨網編譯段智恆 2025-09-25 01:00

根據《CNBC》周三 (24 日) 報導，本田汽車 (Honda Motor) 將終止在美國由通用汽車 (GM-US) 代工生產的 Acura ZDX 電動跨界休旅車，理由是電動車市場需求放緩與產品線調整。

市場需求放緩！本田停產由通用代工電動休旅(圖：REUTERS/TPG)

根據消息人士透露，通用汽車位於田納西州的 Spring Hill 工廠原定本月開始生產 2026 年式 ZDX，但本田本周已通知廠方員工，決定取消後續所有生產計畫。

本田發言人周三證實這項決定，表示是因應市場狀況與公司長期戰略。她在聲明中寫道：「為了更好地使產品組合符合顧客需求、市場條件與長期戰略目標，我們可以確認 Acura ZDX 已經結束生產。」

本田同時強調，ZDX 對 Acura 品牌仍具意義，並將作為未來開發新車的基礎。公司計劃於 2026 年下半年在俄亥俄州的 EV Hub 工廠生產全新的純電動 Acura RSX，並正研發多款混合動力車型。至於另一款由 GM 在墨西哥組裝的本田品牌電動車 Prologue，將繼續生產。

自去年在美上市以來，本田已銷售約 1.9 萬輛 ZDX，其中逾 1.1 萬輛是在今年 1 月至 8 月售出。儘管 ZDX 的銷量並非完全失敗，但市場環境顯示電動車需求成長趨緩，使本田選擇調整策略。

通用汽車方面拒絕評論 ZDX 停產，不過在給員工的內部訊息中，公司強調與本田的合作關係穩固，並稱停產並非反映雙方關係或產品品質，而是反映當前電動車需求放緩的現實。

訊息同時指出，這不會改變 Spring Hill 工廠的就業計畫。通用汽車仍打算為該廠增加引擎生產，並計劃自 2027 年起生產燃油版 Chevrolet Blazer。