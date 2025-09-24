鉅亨網新聞中心 2025-09-24 16:50

日本軟銀集團正積極調整其企業佈局，透過出售非核心資產與精簡旗下子公司，以全面轉型為專注於人工智慧（AI）領域的投資集團。此舉不僅是為了應對過去的經營虧損，也反映了董事長孫正義「All in AI」的決心，希望藉由匯集 AI 精銳企業來追求最大的協同效應。

All in AI！軟銀5年砍掉35%子公司 打造AI精銳部隊。（圖:shutterstock)

子公司數量創七年新低

軟銀集團最新財報顯示，截至今年 3 月底，其子公司數量已降至 965 家，較 2019 財年的 1475 家減少了 35%，更是自 2016 財政年度以來首次低於 1,000 家。這背後的主要原因，是軟銀集團於上一財年全面出售了其在美國堡壘投資集團（Fortress Investment Group）的持股。

堡壘投資曾是軟銀願景基金（Vision Fund）成立初期的重要資產，軟銀於 2017 年以 33 億美元收購該公司，旨在吸收其豐富的投資營運經驗。然而，隨著集團策略重心轉向 AI，這類難以產生乘積效應的投資公司已不再是軟銀的優先選擇。

全力押注 AI 佈局晶片領域

在經歷 2021 財年史上最大虧損後，孫正義於 2022 年將集團戰略的重心正式轉向「AI 革命」。他強調將專注於旗下的安謀（ARM）半導體，並積極透過願景基金 1 號和 2 號投資了 335 家公司，其中大部分都是 AI 相關企業。

近年來，軟銀更將投資觸角深入晶片產業的核心。除了增持美國輝達（NVIDIA）和買進台積電（TSMC）的股票外，今年 8 月更宣布向美國英特爾（Intel）注資 20 億美元。這一系列行動，顯示軟銀已將其未來全面押注在晶片這一人工智慧的基礎核心上。

股價強勢上揚 市場樂觀看待

儘管過去曾面臨基金收益不穩定的挑戰，軟銀集團的股價表現卻在近期呈現強勁走勢。今年以來股價已迅速翻倍，刷新歷史新高，市值位居日本第四大企業。這主要歸因於市場投資人對於孫正義「All in AI」策略的高度期待。