奇瑞汽車上市首日一度漲超13% 成港股今年最大車企IPO
鉅亨網編譯陳韋廷
奇瑞汽車 (09973-HK)今 (25) 日在港股掛牌上市，早盤開高 11.22%，股價一度漲逾 13%。截至發稿，奇瑞汽車股價漲幅回落至 9.72% 至每股 33.74 港元，市值為 1945.86 億港元。奇瑞汽車發行價為每股 30.75 港元，共發行 2.97 億股股份。
奇瑞汽車此次上市募資規模達 91.4 億港元，成為近期港股市場規模較大的 IPO 之一，市場認購反應熱烈，香港公開發售部分獲得 308.18 倍超額認購，國際發售部分亦獲 11.61 倍認購。
由於認購火爆，公開發售股份最終數目增至 2973.97 萬股，佔全球發售股份總數的約 10%。
奇瑞汽車本次上市引入多家知名基石投資者，認購總額約 45.7 億港元，股票定價結果及首日上漲態勢，反映市場對奇瑞汽車業務模式及成長潛力的認可。
根據企業諮詢服務商 Frost & Sullivan 數據，以 2024 年全球乘用車銷量計算，奇瑞是中國第二大自主品牌乘用車公司跟全球第十一大乘用車公司。
財報數據顯示，奇瑞汽車業績成長迅速，營收從 2022 年的人民幣 926 億元增至 2024 年的 2699 億元，同期淨利從 58.06 億元成長至 143.34 億元。
公開資料顯示，自 1997 年成立以來，奇瑞一直堅持引領產業創新和深耕國際市場，為全球用戶提供高品質的乘用車。身為中國領先的自主品牌乘用車企業，奇瑞汽車擁有奇瑞、捷途、星途、iCAR 和智界五大品牌。
值得注意的是，奇瑞汽車是 2024 年全球排名前二十的乘用車公司中，唯一實現新能源汽車、燃油車、國內銷量、海外銷量四項指標年增幅度均超 25% 的企業。
