耶魯大學調查：美企CEO普遍不滿川普經濟政策

2025-09-24

一項最新調查顯示，美國各大企業執行長對川普政府經濟政策對其企業、整體經濟的影響給予了負面評價。

（圖：Shutterstock）

據美國財經媒體《Quartz》周三（24 日）報導，上周美國企業高層在華盛頓特區參加耶魯大學半年一度的執行長內部討論會，私下交流了他們對川普政府政策的看法。

耶魯管理學院在活動期間對現場 70 多位執行長進行了調查，內容涉及關稅、川普攻擊聯準會（Fed）等問題。

今年 4 月，美國總統川普推出「對等關稅」，悍然對幾乎所有貿易夥伴加徵關稅，具體稅率依據各國對美貿易逆差而不同。

由於激進的關稅政策引發金融市場巨震，川普不得不一度暫停實施「對等關稅」，並在此期間和各國洽談貿易協議。

需要指出的是，即使是美國的傳統盟友英國和歐盟，也分別被施加了 10% 和 15% 的基準關稅，均高於川普上任之前的水準。

除了「對等關稅」，川普政府還針對特定行業加徵額外關稅，例如汽車和金屬，稅率分別高達 25% 和 50%。他還威脅要對晶片和醫藥行業加徵 100% 或更高關稅。

上月美國聯邦巡迴上訴法院判定，川普批准對多國徵收關稅時援引的法律並未賦予其徵稅權力。川普政府已向美國最高法院提出上訴，最高法院同意加快審理，並定 11 月第一周舉行口頭辯論。

美企執行長對川普的關稅政策並不滿意。約 70% 受訪者表示，川普的關稅傷害了他們的公司，74% 受訪者認可法院認定關稅非法。

川普推行全球貿易戰的部分理由，是希望將製造業帶回美國，但 62% 受訪執行長表示，自 4 月初以來，他們並未因此增加對美國製造業或基礎設施的投資。