鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-24

據《彭博》周一（22 日）報導，聯合國表示，自美國總統川普今年 1 月上任以來，美國幾乎停止支付會費，至今仍有 2024 年欠款未結清。

美國拖欠聯合國逾30億美元會費。（圖：Shutterstock）

美國共拖欠超過 30 億美元，包括 2025 年應繳的超過 8.2 億美元常規預算分攤，以及往年欠款與未支付的維和經費。

聯合國 2025 年整體預算超過 35 億美元，其中美國理論上要承擔 22%，也就是超過 8 億美元。相較之下，美國在 2023 財政年度仍支付約 130 億美元，資助世界糧食計畫署、聯合國開發計畫署、難民署等組織。