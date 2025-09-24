鉅亨網編輯林羿君 2025-09-24 10:29

南非降等台灣辦事處，經濟部祭出限制 47 項半導體出口反制，彭博以「非比尋常」形容這項措施，是利用市場主導地位，向與中國關係密切的國家施壓。

台灣罕見強勢出手！限制47項半導體出口南非 回敬駐處遭更名降級

台灣外交部表示，這項決定是南非當局片面要求台灣駐處遷離首都、企圖降級擅改名稱所做出的。南非外交部日前將台灣兩駐處分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

台灣外交部與相關部會研議反制措施後，23 日公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等 47 項貨品，應先經過經濟部核准。

彭博指出，此舉反映了台灣的經濟實力，也反映其在外交界被北京邊緣化後日益加劇的挫折感。台灣半導體業生產著世界上大多數最尖端的晶片，這些晶片對汽車、人工智慧和工業生產至關重要。

台灣外交部官員先前向彭博表示，在 2023 年舉辦金磚國家峰會，並接待中國國家主席習近平後不久，南非便開始施壓台灣，要求其將大使館從普利托利亞遷至約翰尼斯堡。

南非正在加緊提出這項要求，因為 11 月的 20 國集團（G20）領袖峰會由南非主辦，預計中國國家主席習近平將出席。

南非外交部發言人費里（Chrispin Phiri）重申，南非與台灣的關係「非政治性質」。他表示，南非是鈀等鉑族金屬的重要供應國，而鈀對全球半導體行業至關重要。我們當前的經濟外交正在從根本上改變我們參與全球價值鏈的方式。

費里補充道，南非作為非洲最大的經濟體，有意從採礦模式轉向戰略增值模式。「這代表在國內建設先進產業，將原材料轉化為高價值產品。這一轉型將為全球打造更具韌性的供應鏈，並為南非開啟先進、永續成長及創造就業機會。」