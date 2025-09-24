鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-24 00:40

荷蘭半導體設備製造商 ASM International 周二 (23 日) 下修 2025 年下半年營收展望，主因是來自部分主要客戶的需求不如預期，顯示半導體產業復甦腳步仍不均衡。該公司預期全年營收成長將落在先前 10% 至 20% 區間的低檔，下半年營收將比上半年減少 5% 至 10%(以固定匯率計算)，第四季需求尤其偏弱。

ASM下修2025年財測 預警第四季訂單降溫(圖：REUTERS/TPG)

ASM 表示，第三季營收表現仍符合指引，但進入第四季後，高階邏輯晶片及代工客戶的訂單減少，拖累需求。市場人士指出，英特爾 (INTC-US) 在 7 月宣布將裁員 15%，並取消部分在歐洲的晶圓廠投資計畫，三星電子半導體部門則連續四季獲利下滑，受美國對中國出口管制及高頻寬記憶體 (HBM) 出貨延遲影響，均對 ASM 的訂單造成壓力。UBS 分析師直言，英特爾與三星需求走弱，是 ASM 下修財測的主因。

ASM 股價周二在阿姆斯特丹一度重挫 6.4%，創下 7 月來最大盤中跌幅，隨後跌幅收斂至約 2% 至 5% 之間，年初以來股價已下跌約 13%。分析師認為，ASM 本次財測調整將導致市場共識下修，摩根大通估計，全年銷售預估將下修約 4%，獲利下修幅度接近 6%，而 2026 年的市場預期可能也需重新調整。

市場也對 ASM 其他主要客戶的需求不一致感到疑慮。Degroof Petercam 分析師 Michael Roeg 指出，雖然台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正在導入最新製程並使用 ASM 設備，但 ASM 整體展望仍顯疲弱，顯示英特爾與三星的需求下滑恐怕更嚴重。ING 分析師 Mark Hesselink 則認為，部分訂單延遲可能是時間差，而非結構性問題。

除了短期展望下修，ASM 也更新了中長期財務目標。公司表示，受美元走弱影響，將 2027 年營收目標從原先的 40 億至 50 億歐元下調至 37 億至 46 億歐元，但同時上調營益率區間至 28% 至 32%。展望 2030 年，公司預估營收將超過 57 億歐元 (約 67 億美元)，意味著年均成長率至少 12%，毛利率可望維持 47% 至 51% 之間，自由現金流有望突破 10 億歐元。

ASM 強調，其核心技術包括原子層沉積 (ALD) 與下一代「全環繞閘極」(GAA) 架構，將是未來業務成長的主要驅動力。公司估計，隨著 GAA 新一代製程導入，可望新增多達 5 億美元的潛在市場。摩根大通、花旗與 Oddo BHF 等機構分析師雖承認短期挑戰，但仍看好 ASM 憑藉先進製程技術，在產業周期波動中維持領先。