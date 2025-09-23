鉅亨網新聞中心 2025-09-23 15:20

出清比亞迪、加碼三井物產 巴菲特看見什麼危機？

出清比亞迪 三大關鍵原因浮現

波克夏 (BRK.A-US) 於 2008 年，在已故副主席查理 · 蒙格（Charlie Munger）的建議下，以每股約 4 港幣的價格投資比亞迪，並持有其 10% 的股份。這筆投資被巴菲特稱讚為「一家令人驚訝的中國企業」，並見證了其股價的大幅飆漲。

然而，從 2022 年 8 月開始，波克夏便逐步減持比亞迪股份，最終在今年 6 月將持股比例降至 5% 以下，並於近日完成全面出清。市場分析師普遍認為，這項決策主要源於三大因素：

一、中國電動車市場競爭白熱化： 儘管比亞迪是中國唯一一家在最新財報中實現獲利成長的車廠，但其利潤成長率已低於去年同期。激烈的價格戰讓中國多數車廠陷入虧損，這場內捲風暴也擴散至整個供應鏈，導致利潤空間持續收窄。在市場競爭日趨激烈的背景下，比亞迪的擴張勢頭已現趨緩跡象。

二、估值偏高，獲利了結： 相較於波克夏初次投資時的股價，比亞迪的股價已大幅上漲。在營收成長面臨瓶頸的情況下，市場普遍認為其估值已顯得偏高。因此，波克夏選擇在此時進行獲利了結，符合其一貫的價值投資原則。

三、地緣政治風險考量： 這一點被視為最關鍵的因素。巴菲特曾在 2023 年的股東大會上公開表達了對地緣政治風險的擔憂，特別是對於中國與台灣企業的投資。事實上，波克夏在 2022 年底也曾出售了其在台積電近 90% 的持股。這顯示巴菲特正系統性地減少其在面臨潛在「有事」風險的地區投資，以規避不確定性。

加碼三井物產 長期投資新佈局

在逐漸出售中國與台灣股票的同時，巴菲特的投資目光轉向了日本。他曾在 2023 年的股東大會上強調，對日本的投資「尚未完成」，並將持續尋找更多投資標的。

波克夏對日本商社的投資始於 2020 年，當時便收購了包括三井物產在內的日本五大綜合商社股份。這些商社業務多元，涵蓋能源、金屬、食品、機械等領域，被巴菲特視為具有深厚護城河和穩健現金流的優質資產。

近期，三井物產宣布收到波克夏通知，其持股比例已超過 10%，這也再次印證了巴菲特對日本商社股的長期看好。

與比亞迪類似，巴菲特同樣將日本商社視為具有潛力的長期投資標的。然而，與中國的產業和地緣政治風險不同，日本商社股被認為是更為穩健的投資標的。

這項「賣出中國高風險資產，買入日本穩健資產」的策略，清晰地反映出巴菲特在當前複雜的國際情勢下，對投資組合進行的風險調整。

巴菲特曾說：「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪。」這項出清比亞迪、加碼三井物產的決策，表面上是兩筆看似截然不同的交易，但其核心都遵循著巴菲特數十年來不變的投資原則：在價格合理甚至低估時買進優質資產，並長期持有。