台股超車港股重現黃金交叉 分析師：高點還有高點但留意轉折點出現

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-23 19:28

‌



睽違一年多，台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 跳空激勵下，漲 366 點收 26247.37 點，不僅再度與港股「黃金交叉」，今日再度超越港股，並續寫收盤新高。分析師指出，受惠 AI 需求續強，台股有望維持優勢超越港股再攻新高，但需留意美科技股是否能繼續創高，以及台灣科技權值股若出現爆量收中長黑 K 或指標股轉弱拉回，投資人可適時獲利為安。

台股重現超車港股黃金交叉 分析師：高點還有高點但留意轉折點出現。(鉅亨網資料照)

去 (2024) 年 10 月時，港股受惠中國國家主席習近平釋 17 箭救經濟，在資金簇擁下，港務超越台股，今年上半年因美國對等關稅影響，台股上半年表現居全球後段班，本 (9) 月 18 日，恒生指數更一度攀高到 26,891 點，一路領先台股，但隨後高點回跌，今天台股又在權值股領軍下，一舉超越港股。

‌



台新投顧副總經理黃文清表示，目前總體看來，台股 AI 供應鏈廠無論是營收或是前景及出貨，依舊表現相當強勁，今天公布的 8 月外銷訂單金額 600 億美元，與去年相比，年增多達成長 19.5%，主要受惠於 AI、高效能運算需求延續。

黃文清指出，台股是否能續寫新高，可觀察 AI 產品細部，包括輝達 (NVDA-US) 目前的 GB200、GB300 多項產品持續發燒出貨，甚至明年有 Rubin 系列新產品陸續導入，以及博通也有新品即將問世，完全反映在目前台廠的相關供應鏈上利多，未來持續看好 AI 發展，帶動台股可持續創高超車港股。