台股超車港股重現黃金交叉 分析師：高點還有高點但留意轉折點出現
鉅亨網記者黃皓宸 台北
睽違一年多，台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 跳空激勵下，漲 366 點收 26247.37 點，不僅再度與港股「黃金交叉」，今日再度超越港股，並續寫收盤新高。分析師指出，受惠 AI 需求續強，台股有望維持優勢超越港股再攻新高，但需留意美科技股是否能繼續創高，以及台灣科技權值股若出現爆量收中長黑 K 或指標股轉弱拉回，投資人可適時獲利為安。
去 (2024) 年 10 月時，港股受惠中國國家主席習近平釋 17 箭救經濟，在資金簇擁下，港務超越台股，今年上半年因美國對等關稅影響，台股上半年表現居全球後段班，本 (9) 月 18 日，恒生指數更一度攀高到 26,891 點，一路領先台股，但隨後高點回跌，今天台股又在權值股領軍下，一舉超越港股。
台新投顧副總經理黃文清表示，目前總體看來，台股 AI 供應鏈廠無論是營收或是前景及出貨，依舊表現相當強勁，今天公布的 8 月外銷訂單金額 600 億美元，與去年相比，年增多達成長 19.5%，主要受惠於 AI、高效能運算需求延續。
黃文清指出，台股是否能續寫新高，可觀察 AI 產品細部，包括輝達 (NVDA-US) 目前的 GB200、GB300 多項產品持續發燒出貨，甚至明年有 Rubin 系列新產品陸續導入，以及博通也有新品即將問世，完全反映在目前台廠的相關供應鏈上利多，未來持續看好 AI 發展，帶動台股可持續創高超車港股。
但黃文清也提醒投資人，台股漲多就是最大的不確定性，觀察短線若台股出現高檔爆量、收中長黑 K，或是科技指標股轉弱 (例: 台積電) 出現，以及不斷創新高美國科技股的有所轉變時，就需留意指數拉回修正點，就可先獲利為安，目前尚無看到轉弱趨勢。若長線投資者，則因長期 AI 趨勢看好仍未改變，可持續安心布局。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電載著大盤指數齊飆天價 大漲366點收26247點
- 台股衝破2萬6創新高 3年不到翻倍飆漲 凱基：還會延續到2026年
- 台積電領軍再創高，中小型股承壓操作難度增：台積電、眾達-KY、AES-KY、昇陽半導體
- 〈外銷訂單〉連7紅！8月外銷訂單年增近2成、電子產品輸美暴增65%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告