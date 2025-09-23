台股衝破2萬6創新高 3年不到翻倍飆漲 凱基：還會延續到2026年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 10:19

台股加權指數今 (23) 日衝破 26000 點大關，最高來到 26211 點再寫歷史新猷，凱基投顧指出，台股自 2022 年底起漲至今累計漲幅已達 100%，但仍樂觀看待行情延續至 2026 年，原因在於，AI 驅動的企業獲利成長周期延續至 2026 年底應該不成問題，成支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。

凱基投顧說明，此波漲勢主要由 AI 供應鏈帶動，尤其是受惠大型雲端服務業者 (CSP) 資本支出擴張的台灣半導體與 AI 伺服器族群，而從基本面和股價的歷史關聯性來看，股價高點通常出現在獲利高峰的前半年。

就目前的 AI 產業發展趨勢觀察，凱基認為，本波企業成長周期延續至明年底應該不成問題，只要 CSP 四巨頭的資本支出持續上修，都將直接轉化為對台灣 AI 供應鏈的強勁需求。

更重要的是，AI 應用正從雲端延伸至邊緣運算和終端設備，預期將在明年前形成第二波成長動能，AI 驅動的半導體需求將持續擴張。

不過，凱基投顧也提醒短期的震盪風險，首先，應提防 AI 股估值偏高，一旦出現預料外的利空，容易引發獲利了結與拋售壓力，進而加劇短期震盪。

其次，通膨若升溫，使聯準會因而延遲降息，將使資金行情面臨降溫壓力，屆時台股短期震盪幅度可能加劇。

投資選股方面，凱基投顧建議投資人聚焦散熱、網通 PCB、電源供應器、銅箔基板等具規格升級顯著的次族群，並在修正期間分批進場。