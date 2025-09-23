台股衝破2萬6創新高 3年不到翻倍飆漲 凱基：還會延續到2026年
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (23) 日衝破 26000 點大關，最高來到 26211 點再寫歷史新猷，凱基投顧指出，台股自 2022 年底起漲至今累計漲幅已達 100%，但仍樂觀看待行情延續至 2026 年，原因在於，AI 驅動的企業獲利成長周期延續至 2026 年底應該不成問題，成支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。
凱基投顧說明，此波漲勢主要由 AI 供應鏈帶動，尤其是受惠大型雲端服務業者 (CSP) 資本支出擴張的台灣半導體與 AI 伺服器族群，而從基本面和股價的歷史關聯性來看，股價高點通常出現在獲利高峰的前半年。
就目前的 AI 產業發展趨勢觀察，凱基認為，本波企業成長周期延續至明年底應該不成問題，只要 CSP 四巨頭的資本支出持續上修，都將直接轉化為對台灣 AI 供應鏈的強勁需求。
更重要的是，AI 應用正從雲端延伸至邊緣運算和終端設備，預期將在明年前形成第二波成長動能，AI 驅動的半導體需求將持續擴張。
不過，凱基投顧也提醒短期的震盪風險，首先，應提防 AI 股估值偏高，一旦出現預料外的利空，容易引發獲利了結與拋售壓力，進而加劇短期震盪。
其次，通膨若升溫，使聯準會因而延遲降息，將使資金行情面臨降溫壓力，屆時台股短期震盪幅度可能加劇。
投資選股方面，凱基投顧建議投資人聚焦散熱、網通 PCB、電源供應器、銅箔基板等具規格升級顯著的次族群，並在修正期間分批進場。
而非 AI 股則建議，可挑選具備政策支撐或防禦特性的產業，例如軍工 / 航太、金融、營建、餐飲和超商等。
