鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-23 14:33

隨著 AI 需求不斷墊高，台股今 (23) 日跳空開高，尾盤台積電更直接攻上 1340 元，續創新天價，上漲 45 點作收，獨家貢獻大盤指數 368 點；盤中指數最高達 26307 點，終場仍大漲 366.77 點，收在 26247.37 點，改寫收盤紀錄，成交量也明顯放大至 5290 億元。

〈台股盤後〉台積電載著大盤指數齊飆天價 大漲366點收26247點。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 受惠輝達 (NVDA-US) 宣布投資 OpenAI 達 1000 億美元消息激勵，股價一開盤就突破 1300 元大關，尾盤更在買盤湧進下，攀升至 1340 元歷史新高，市值約新台幣 34.75 兆元。

