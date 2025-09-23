search icon



〈台股盤後〉台積電載著大盤指數齊飆天價 大漲366點收26247點

鉅亨網記者魏志豪 台北


隨著 AI 需求不斷墊高，台股今 (23) 日跳空開高，尾盤台積電更直接攻上 1340 元，續創新天價，上漲 45 點作收，獨家貢獻大盤指數 368 點；盤中指數最高達 26307 點，終場仍大漲 366.77 點，收在 26247.37 點，改寫收盤紀錄，成交量也明顯放大至 5290 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電載著大盤指數齊飆天價 大漲366點收26247點。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 受惠輝達 (NVDA-US) 宣布投資 OpenAI 達 1000 億美元消息激勵，股價一開盤就突破 1300 元大關，尾盤更在買盤湧進下，攀升至 1340 元歷史新高，市值約新台幣 34.75 兆元。


鴻海 (2317-TW) 也帶量上漲超過 2%，市值回升至 3 兆元，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都在平盤上表現，為大盤走勢增溫。

記憶體今日持續成為盤面焦點，力積電 (6770-TW) 亮燈漲停，創下 14 個月來新高，華邦電 (2344-TW) 再度飆漲超過 6%，改寫 4 年又 2 個月來新高，其他如華東 (8110-TW)、凌航 (3135-TW)、旺宏 (2337-TW) 都有 2% 以上的漲幅，族群走勢凌厲。

