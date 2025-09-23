〈台股盤後〉台積電載著大盤指數齊飆天價 大漲366點收26247點
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 需求不斷墊高，台股今 (23) 日跳空開高，尾盤台積電更直接攻上 1340 元，續創新天價，上漲 45 點作收，獨家貢獻大盤指數 368 點；盤中指數最高達 26307 點，終場仍大漲 366.77 點，收在 26247.37 點，改寫收盤紀錄，成交量也明顯放大至 5290 億元。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 受惠輝達 (NVDA-US) 宣布投資 OpenAI 達 1000 億美元消息激勵，股價一開盤就突破 1300 元大關，尾盤更在買盤湧進下，攀升至 1340 元歷史新高，市值約新台幣 34.75 兆元。
鴻海 (2317-TW) 也帶量上漲超過 2%，市值回升至 3 兆元，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都在平盤上表現，為大盤走勢增溫。
記憶體今日持續成為盤面焦點，力積電 (6770-TW) 亮燈漲停，創下 14 個月來新高，華邦電 (2344-TW) 再度飆漲超過 6%，改寫 4 年又 2 個月來新高，其他如華東 (8110-TW)、凌航 (3135-TW)、旺宏 (2337-TW) 都有 2% 以上的漲幅，族群走勢凌厲。
