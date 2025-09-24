鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 00:14

金管會今 (23) 日預告修正「有價證券得為融資融券標準」第二條、第四條及第五條草案，放寬上櫃股票得為融資融券交易的審查標準，刪除設立年限、實收資本額及獲利能力等條件，與上市股票一致。若以截至 8 月底財報數據估算，約有 40 檔上櫃公司股票可納入融資融券範圍，總數由目前的 721 檔提升至 761 檔。

上櫃股融資融券三大審查條件全刪 估增40檔適用年底前上路。(鉅亨網資料照)

證期局主秘黃仲豪指出，以往「上市轉上櫃」的案例不多，多數為櫃轉市，若上市公司轉上櫃，投資人容易將其視為「降級」，此次修正主要是配合創新板需求。為確保原本於上市時具備的融資融券資格能夠延續不中斷，本次修正將上市與上櫃標準拉齊。

未來修法通過後，只要符合「每股淨值在票面以上」(若為無面額或面額非 10 元者，須符合最近 1 年度決算無累積虧損)，且無股權過度集中，即可為融資融券標的。

至於外界關注刪除的 3 項條件，目前規定為公司設立登記需滿 3 年、實收資本額達 3 億元以上，且獲利需符合兩項要求，一為不得有累積虧損，二為小型公司獲利須達資本額 3% 以上。

黃仲豪補充，雖刪除 3 項限制，但現行仍保留股價不得異常波動、股權不得過度集中等審查機制，以兼顧市場秩序與投資人權益。

關於「股權過度集中」定義，依證交所相關作業辦法第 16 條規範，包含「一千股至五萬股的股東人數不足 500 人」、「董監事與經理人持股比率過高」或「股票無一般股東參與」等情況，均屬限制範圍。