鑫創電子軍工布局百花齊放 無人機AI IPC明年出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-23 17:24

工業電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 擴大軍工布局，董事長許育瑞透露，目前已跟歐洲客戶合作開發無人機 AI IPC 產品，預計明年初開始出貨，加上車載回穩、工業自動化成長，對明年營運展望樂觀。

鑫創電子董事長許育瑞。(鉅亨網資料照)

許育瑞表示，今年車用市況修正，加上第二季開始受到美國關稅、新台幣匯率升值影響，導致短期業績有稍微下來，但預計 9 月起營收回溫、第四季將來到全年最高峰，有機會是同期新高。

不過，許育瑞看好，公司在軍工的布局陸續開花結果，尤其在軍工方面，目前已經出貨給亞太、中東客戶，應用包括雷達控制、防空識別，也在跟歐洲客戶合作無人機，在台灣則有無人船的案子。

另外，鑫創電子也跟大股東、面板大廠友達 (2409-TW) 子公司合作開發低軌衛星應用。許育瑞表示，今年今年開案量來到歷史新高 20 個，其中輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 平台 10 個，英特爾 8 個、AMD 2 個。

許育瑞認為，現在公司產品逐步從過去集中在車載，往國防軍工、工業自動化分散，未來會進一步朝醫療發展，降低單一領域的風險，預計在相關新動能帶動下，明年營運成長會比較樂觀。