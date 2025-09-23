〈外銷訂單〉連7紅！8月外銷訂單年增近2成、電子產品輸美暴增65%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 16:59

在人工智慧、高效能運算與雲端產業需求持續推升下，經濟部統計處今 (23) 日公布，台灣 8 月外銷訂單達 600.2 億美元，年增 19.5%，創下今年單月第二高紀錄，且是自今年二月以來連七個月的雙位數成長。其中，電子產品外銷表現最亮眼，年增近 4 成，輸美訂單更暴增 65.5%，顯示新興科技應用正強力帶動我國出口動能。

AI熱潮點燃連7紅！8月外銷訂單年增近2成、電子產品輸美暴增65%。（圖：經濟部提供）

經濟部統計處公布資料，雖然 8 月外銷訂單較 7 月略減 0.7%，但在 AI 與雲端應用持續發酵下，整體接單仍較去年同期大幅成長。累計 1 至 8 月外銷訂單達 4,541.5 億美元，年增 21.1%，展現出口韌性。

8 月外銷訂單中，電子產品接單達 248.8 億美元，年增 39.5%，主要受惠於 AI、高效能運算等需求，推升 IC 製造、印刷電路板與封測等項目成長。資訊通信產品則接單 170.6 億美元，年增 20.6%，伺服器、網通設備與顯示卡需求強勁，尤以美國與東協市場成長明顯。

光學器材也受惠於檢測與量測設備需求，接單 20.8 億美元，年增 9.8%。相較之下，傳統貨品表現疲弱，塑橡膠製品與化學品分別年減 15.3% 與 9.5%，基本金屬則年減 9.3%，顯示全球產能過剩與需求疲軟仍為出口隱憂。

從接單來源來看，美國仍為最大市場，8 月接單 223 億美元，年增 33.6%，其中電子產品成長最為顯著，年增 65.5%。東協市場則以 107.2 億美元接單，年增 40.3%，成長幅度居各地區之冠，顯示東南亞市場潛力持續釋放。

中國大陸與香港接單 111 億美元，年減 0.7%，主要受資訊通信產品需求下滑影響。歐洲市場則因基本金屬需求疲弱，接單年減 0.3%。日本市場表現穩健，接單 31.4 億美元，年增 21%，其中電子產品與遊戲機等消費性電子成長明顯。