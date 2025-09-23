〈焦點股〉輝達重金投資OpenAI 激勵聯鈞漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-23 12:47

AI 大廠輝達 (NVDA-US) 宣布與 OpenAI 建立 1,000 億美元戰略合作，加上 OpenAI 未來 5 年將向甲骨文採購 3,000 億美元算力，光通訊股聯鈞 (3450-TW) 作為甲骨文直接供應商，今 (23) 日股價開高走高，盤中在大單敲進下，一度漲逾 8%，站上 280 元，創近半年來新高。

輝達計劃投資 OpenAI，將協助 OpenAI 在美國建設用電規模至少 10GW 的新一代 AI 資料中心，輝達對 Open AI 投資鞏固雙方合作，也隨著 AI 算力強勁，OpenAI 與甲骨文簽訂合約，正大規模擴建 AI 伺服器基礎設施，聯鈞為甲骨文提供 800G 光通訊模組的核心供應商，外界預期聯鈞有望受惠。

法人表示，隨著 AI 模型持續倍增、算力增強，資料中心對於高速、低延遲傳輸的需求愈加迫切，聯鈞在 AOC(有源光纜) 進度超前，下半年起開始放量出貨。加上外界預期，明 (2026) 年起矽光子 (CPO) 技術會有突破及量產的動作，有望挹注聯鈞業績正向發展。