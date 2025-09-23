search icon



〈焦點股〉輝達重金投資OpenAI 激勵聯鈞漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北


AI 大廠輝達 (NVDA-US) 宣布與 OpenAI 建立 1,000 億美元戰略合作，加上 OpenAI 未來 5 年將向甲骨文採購 3,000 億美元算力，光通訊股聯鈞 (3450-TW) 作為甲骨文直接供應商，今 (23) 日股價開高走高，盤中在大單敲進下，一度漲逾 8%，站上 280 元，創近半年來新高。

cover image of news article
輝達重金投資OpenAI，激勵聯鈞盤中漲逾半根停板。(圖：shutterstock)

輝達計劃投資 OpenAI，將協助 OpenAI 在美國建設用電規模至少 10GW 的新一代 AI 資料中心，輝達對 Open AI 投資鞏固雙方合作，也隨著 AI 算力強勁，OpenAI 與甲骨文簽訂合約，正大規模擴建 AI 伺服器基礎設施，聯鈞為甲骨文提供 800G 光通訊模組的核心供應商，外界預期聯鈞有望受惠。


法人表示，隨著 AI 模型持續倍增、算力增強，資料中心對於高速、低延遲傳輸的需求愈加迫切，聯鈞在 AOC(有源光纜) 進度超前，下半年起開始放量出貨。加上外界預期，明 (2026) 年起矽光子 (CPO) 技術會有突破及量產的動作，有望挹注聯鈞業績正向發展。

聯鈞近期表現強勁，加上外資連 2 買，已連續 5 個交易日上漲，股價站穩所有均線之上。

