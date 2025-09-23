微軟卞志祥：AI 技術焦點已從單純模型 演進為RAI平台建構

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-23 14:03

數發部與台灣微軟 (MSFT-US) 共同舉辦的 DevDays Asia 2025 亞太技術年會今 (23) 日登場，台灣微軟總經理卞志祥指出，台灣產業與微軟從 PC、網路、雲端到 AI 時代關係日益密切，而台灣微軟透過人才培育、技術創新與產業落地三大承諾，持續支持台灣科技產業生態系發展。

微軟DevDays Asia 2025登場，卞志祥：持續對台灣產業做出三大承諾。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

卞志祥表示，台灣資通訊產業自 1975 年隨著 PC 產業興起，並由 PC 驅動蓬勃發展，包括鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW) 近年也陸續迎 50 周年，而台灣產業在這 50 年裡，與微軟從 PC、網路、雲端到 AI 時代關係日益密切。

卞志祥提到，台灣微軟與經濟部、數發部長期合作，並一直致力於人才培育、技術創新及產業落地，以支持台灣科技產業生態系發展。

技術創新部分，卞志祥指出，今年是生成式 AI 在 Agent 應用上的起飛年，且能量極高，3 年前業界探討模型、2 年前轉向嵌入 AI 大腦的應用，去年聚焦平台如何落地企業，今年則焦點已全面轉向負責任 AI(RAI)，AI 技術焦點已從單純的模型，演進為 RAI 平台建構，以因應全球法規，並成為企業內部運作與未來將服務推向全球的重要方法論。

至於產業落地，微軟透過直接賦能、合作夥伴或開發者社群等多種模式，協助大型企業、中小型企業全面落實 AI 應用，並已在台灣推動多個產業的 AI 轉型。卞志祥舉例，台灣 GitHub 註冊用戶從 3 年前的 100 多萬，今年已經成長至 250 萬，顯示 AI 平台賦能，使用開發者的定義擴大，從深度專業開發者，到任何領域有興趣的人都能參與。

DevDays Asia 2025 亞太技術年會以「十年 AI 創動能，智慧 Agent 跨新界」為題，連續 3 天聚焦 AI 前瞻議題與多代理人 (Multi-Agent) 時代的最新趨勢，並邀集超過 20 名微軟總部重量級 AI 技術專家與會，分享最新觀點與應用。