護國神山推升大盤飛越2萬6大關 22檔含積量逾3成台股ETF嗨翻

AI 巨擎輝達再締新猷，美股 AI 族群氣勢如虹，台股也在護國神山台積電帶動下，直接飛越 2 萬 6 大關，一度大漲超過 400 點，國內含積量高的台股 ETF 連帶受惠，漲勢強勁，據統計，共有 22 檔持有台積電權重超過 3 成，其中，富邦科技 (0052-TW) 高達 68%，股價勁揚 2.5%，元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 也有近 6 成水準，終場上漲近 2%。