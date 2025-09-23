search icon



護國神山推升大盤飛越2萬6大關 22檔含積量逾3成台股ETF嗨翻

鉅亨網記者陳于晴 台北


AI 巨擎輝達再締新猷，美股 AI 族群氣勢如虹，台股也在護國神山台積電帶動下，直接飛越 2 萬 6 大關，一度大漲超過 400 點，國內含積量高的台股 ETF 連帶受惠，漲勢強勁，據統計，共有 22 檔持有台積電權重超過 3 成，其中，富邦科技 (0052-TW) 高達 68%，股價勁揚 2.5%，元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 也有近 6 成水準，終場上漲近 2%。

cover image of news article
護國神山推升大盤飛越2萬6大關 22檔含積量逾3成台股ETF嗨翻。(圖：shutterstock)

輝達周一宣布與 OpenAI 建立 1000 億美元戰略合作夥伴關係， 雙方將透過合作關係部署 10 GW 輝達系統。輝達 (NVDA-US) 周一收漲 3.93%，突破 8 月 12 日的前高，股價報 183.61 美元，創下歷史新高，市值逼近 4.5 兆美元，單日成交金額達 484.11 億美元，位居美股成交額榜首。


台積電 ADR (TSM-US) 周一上漲 2.93%，台積電台股現貨今天收盤大漲 45 元或 3.47%，以 1340 元作收，改寫新天價，市值衝上 34.75 兆元。

觀察含台積電權重最高的前十檔台股 ETF，前三名分別為 0052、006208、0050，第四至十名依序為富邦摩台 (0057-TW)54.46%、元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 54.35%、富邦公司治理 (00692-TW) 53.85%、元大電子 (0053-TW) 51.59%、國泰台灣領袖 50(00922-TW) 39.18%、永豐臺灣加權 (006204-TW) 38.09%、凱基優選 30(00938-TW) 34.48%。

 

