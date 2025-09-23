台積電又刷新天價衝上1330元 市值飆出34.5兆

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-23 10:55

‌



輝達 (NVDA-US) 宣布投資 OpenAI 達 1,000 億美元，激勵 AI 概念股表態，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (23) 日開盤就衝破 1,300 元整數大關，盤中更一度漲近 3%、衝上 1,330 元，創下歷史新高，市值也達新台幣 34.49 兆元，同步締新猷。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

AI 巨頭輝達周一 (22) 日宣佈將投資 OpenAI 高達 1,000 億美元，雙方也簽署一份戰略合作意向書，部署至少 10GW(百萬瓩) 的 AI 資料中心，外界預估，這項計劃創造的價值可能高達 5,000 億美元。

‌



隨著 AI 需求持續熱絡，台積電憑藉晶圓製造技術獨步全球，幾乎所有 AI 客戶都是合作對象，目前 2 奈米客戶數量已高達 15 家， 當中夠有 10 家都是來自高效能運算 (HPC) 領域，凸顯想參與 AI 的巨頭都想自製晶片並找上台積電，也讓相關需求爆棚。