中磊北美訂單回流 分散式局端產品Q4出貨

網通廠中磊 (5388-TW) 受惠北美固網寬頻 CPE 拉貨回升，企業品牌廠結束庫存調整重新啟動拉貨，加上 Wi-Fi 7 新產品推出效應。7、8 月平均合併營收達 50 億元，優於前季 40 餘億元水準，法人看好營運重返成長軌道。

中磊北美訂單回流H2轉強 分散式局端產品Q4出貨。(圖：shutterstock)

法人指出，中磊營收結構以北美六成為主，歐亞各占兩成。北美客戶庫存去化完成，Wi-Fi 7 換機需求帶動訂單回流，IoT 新品第三季放量出貨；印度地區場同步回溫，產能占比兩成的當地廠區重啟光纖、5G FWA 產品出貨。

中磊與 CSP 業者合作的家用 IoT 新品第三季起放量，電信營運商推進 10G PON 與 DOCSIS 4.0 升級，自第二季大量出貨整合 AI 運算功能的 IoT 裝置，透過 LLM 與 VLM 技術實現智慧家庭應用。

分散式局端 DAA 產品成為明年關鍵成長引擎，解決光纖鋪設至用戶「最後幾百米」挑戰，透過虛擬化將局端功能推向路燈、電線桿等節點，預計第四季陸續出貨，儘管因記憶體成本上升，法人仍看好中磊獲利提升。