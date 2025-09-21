核能比晶片更重要！能源投資將是美中AI競賽下一個焦點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-21 14:00

‌



隨著美中兩國在人工智慧（AI）領域展開激烈競爭，投資者的目光多集中在晶片戰爭上。然而，華爾街可能忽略了能源，尤其是核能，這個真正決定 AI 勝負的關鍵因素。

核能、能源投資將是美中AI競賽下一個焦點。(圖：Shutterstock)

《MarketWatch》報導，再先進的 AI 晶片如果沒有穩定電力支撐，也無法發揮作用。核能正迅速成為支撐 AI 發展、避免能源短缺的重要方案。

‌



研究公司 Radio Free Mobile 創辦人 Richard Windsor 就表示，核能可能是資料中心最可靠且低碳的電力來源。他強調，核能能夠提供持續的全天候電力，而這是風能和太陽能等傳統再生能源無法保證的。

美國銀行報告也指出，到 2026 年，全球 AI 資料中心的用電量可能超過整個日本的用電量。《彭博新能源財經》（BloombergNEF）則預測，到 2030 年全球電網輸電量將增加 30%。

核能的投資與發展優勢

美銀研究策略師 Felix Tran 指出，核能憑藉低運行成本、穩定供電和低碳排放，將成為未來 AI 發展的「必需品」。

目前大多數核電廠使用核分裂技術（nuclear fission）發電，而中國和俄羅斯已投入少數新一代小型分裂技術「小型模組化反應爐」（SMRs）。

但美國銀行表示，未來的「聖杯」則是核融合（nuclear fusion）技術，通過高溫融合氫等輕原子釋放大量能量。

美中核能競賽加速

值得注意的是，美國能源部指出，美國整體能源產能十多年來停滯不前。為縮小與中國 10 至 15 年的差距，美國正加快核能部署。

相較之下，中國每 18 個月就新增相當於美國整體電力容量的核能，如果持續這一速度，到 2030 年中國有望在核能容量上超越美國。

2025 年 5 月，美國總統川普簽署多項行政命令推動核能投資，同年 7 月的 AI 行動計畫也強調發展 AI 基礎設施與核能能力。川普訪英期間，更是與英國首相施凱爾簽署了涵蓋 AI 與核能的技術合作協議。

核能佈局加速，大型科技公司都加入

JLL 美洲資料中心策略副總裁 Sean Farney 指出，數位基礎設施與經濟、軍事實力密切相關，公私部門的核能計畫也因此更趨一致。

然而，建設核能基礎設施仍具挑戰性。小型模組化反應爐雖較傳統核電廠便宜且建設速度快，但核融合的發展仍處於初期階段。

賓州大學工程與計算機科學教授 Benjamin Lee 指出，美國短期內無法完全依靠核能解決能源問題，並缺乏成熟產業按時、按預算建造核電設施。

相較之下，中國可在三至五年內建成核電廠。美國現行嚴格監管、高昂成本及長期停滯造成專業人才流失，都是核能發展的挑戰。

核能投資潮與技術突破

不過，隨著 AI 競賽加速，川普政府的能源放鬆政策和科技巨頭的資金投入，將有望縮短小型模組化反應爐的部署時間。

Benjamin Lee 表示，大型科技公司將部分龐大的資本支出投入核能領域，核能產業迎來新一波私人投資潮，可能加速技術發展。

他指出，關鍵在於「為新核能發電建設累積足夠大的訂單量」，因為持續不斷的建設將是美國重建核能專業能力的唯一途徑。