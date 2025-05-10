Google轉向小型核能供電搶救能源缺口！砸750億擴建AI資料中心　

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 14:30

‌



為滿足快速成長的人工智慧（AI）運算與資料中心對穩定電力的龐大需求，美國科技巨頭 Google(GOOGL-US) 似乎正轉向核能，並將與核能新創公司 Elementl Power 展開合作，在三個地點共同開發小型模組化反應爐（SMR）。

根據雙方協議，每座反應爐將增加至少 600 兆瓦的發電容量，未來將接入當地電網，並開放商業購電選項（PPA），使 Google 能直接採購低碳電力，減少對傳統電網的依賴，同時降低碳排放。

‌



隨著生成式 AI 快速普及，Google 今年預計投入高達 750 億美元擴建全球資料中心，能源消耗需求大增。Google 此舉或使核能再度成為高科技產業能源戰略的一環。

雖 Elementl Power 尚未實際建造任何核電廠，但其團隊成員具備豐富的核能產業經驗。該公司由創投機構 Breakwater North 創立，並獲得專注能源投資的 Energy Impact Partners 資金挹注，是目前美國核能新創中的重要角色之一。

目前，Elementl 尚未宣布最終選定哪家 SMR 技術公司，但外界推測與 Google 已有合作基礎的 Kairos Power 為最可能合作對象。

Elementl 或將與已跟 Google 有合作基礎的 Kairos Power 合作，打造小型模組化核電廠。（圖：Shutterstock）

Kairos 正計畫於美國新墨西哥州興建 50MW 示範廠，未來商用版將達 150MW，極具潛力。

目前 SMR 的最大發電量普遍設為 300MW，相較傳統核電廠如喬治亞州的 Vogtle Unit 4（可達 1100MW）規模較小。

然而，SMR 具備模組化、快速部署、靠近需求端建設等優勢，特別適合用於支援 AI 資料中心，因此吸引矽谷包括 Oklo (OKLO-US) 、X-Energy 等眾多創投公司加碼布局。

儘管 SMR 技術發展快速，但目前全球除中國外尚未有實際商轉的案例。